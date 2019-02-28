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Yargıtay eski üyesine 10 yıl 6 ay hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Yargıtay eski üyesi Hüsamettin Uğur'u FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:58
Yargıtay eski üyesine 10 yıl 6 ay hapis

Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Hüsamettin Uğur ve avukatı Hüseyin Aygün katıldı.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki savunmasını tamamlayan Uğur, bu duruşmada da hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği ve FETÖ mensubu olduğu suçlamalarını kabul etmeyen sanık Uğur, beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Hüsamettin Uğur'a "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Suçlamaya ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık hakkında verilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesi ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:58
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