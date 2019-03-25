Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da

SOFYA (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, "Bulgaristan ile yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Akarca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildikten sonra Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir araya geldi.

AA muhabirine ziyaretini değerlendiren Akarca, toplantılarda, Bulgaristan ile Türkiye arasında güvenlik, adalet ve terörle mücadele gibi konuların ele alındığını kaydetti.

Akarca, “Bulgaristan ile yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Görüşmelerinde terör örgütü FETÖ hakkında bilgi verdiğini aktaran Akarca, FETÖ'nün hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki yapılanması konusunda ayrıntılı bilgi verdiğini anlattı.

Başsavcı Akarca, Başbakan Borisov’un kendisine Türkiye ile çok yakın bir işbirliği içerisinde bulunduklarını ve FETÖ konusunda ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ifade ettiğini aktardı.