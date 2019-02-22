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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 yılı değerlendirme toplantısı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: (2)- "Çok genç meslektaşlarımızla 20 bin olan hakim ve savcı sayımızı 22 bine çıkaracağız. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek savcı ve hakim sayısıdır. Bunların yarısına yakını daha az kıdemli olan meslektaşlarımızdan oluşuyor" - "İnşallah genç arkadaşlarımızı yetiştireceğiz ve Türk halkının güvenine layık olan yargı üyeleri haline getireceğiz"

22 Şubat 2019 Cuma 16:18
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 yılı değerlendirme toplantısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Çok genç meslektaşlarımızla 20 bin olan hakim ve savcı sayımızı 22 bine çıkaracağız. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek savcı ve hakim sayısıdır." dedi.

Cirit, kentteki termal otelde düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 yılı değerlendirme toplantısının açılışında, 1924 yılında faaliyetlerine son verilen istinaf mahkemelerinin "bölge adliye mahkemeleri" olarak faaliyete başladığını söyledi.

Darbe girişiminden sonra 4 bine yakın hakim ve savcının "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığını, bunun yargıya güveni azaltacak bir konu olduğuna işaret eden Cirit, "Bir güven mesleği olan hakimlik ve savcılık mesleğinin mensuplarının yaklaşık üçte birinin terör örgütü üyesi olarak yargılanıyor olması bile başlı başına yargıya güveni düşürecek bir unsurdur." diye konuştu.

- "20 bin olan hakim ve savcı sayımızı 22 bine çıkaracağız"

Cirit, hakim ve savcı sayısını artıracaklarını kaydederek, "Çok genç meslektaşlarımızla 20 bin olan hakim ve savcı sayımızı 22 bine çıkaracağız. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek savcı ve hakim sayısıdır." dedi.

Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların yarısına yakını daha az kıdemli meslektaşlarımızdan oluşuyor. İnşallah genç arkadaşlarımızı yetiştireceğiz ve Türk halkının güvenine layık olan yargı üyeleri haline getireceğiz. Tüm çabalarımıza rağmen yargıya güven tartışılmaktadır. Yargıya güven piyasada veya toplumda, kamuoyunda çok daha iyi yerdedir.

Son yapılan araştırmalara göre en güvenilen kurumlar arasında yerini almıştır."

Yargıtay Başkanlığı olarak tüm dünya yargıtaylarının toplamından çok daha fazla iş yüküyle karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Cirit, "2015 yılında 625 bin hukuk dairelerine, 425 bin de cumhuriyet başsavcılıklarına iş geliyordu. Toplam 1 milyon 50 bin dosyanın Yargıtay'a geldiği bir durum söz konusuydu ama geçtiğimiz istinaflardan sonra geçen yıl 350 bin, bu yıl da 370 bin dosya geldi Yargıtay'a. Bu haliyle giderse başlangıçtaki köpük ortadan kalktıktan sonra bunun 200 binlere düşeceğini tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Açılmış davaların yüzde 40'ı ceza ile sonuçlanıyor"

Cirit, Türkiye'de 2,5 milyona yakın davanın kovuşturmaya gerek olmadığı gerekçesiyle geri gönderildiğini söyledi.

"1,5 milyona yakın dava, kovuşturma kararı verilerek mahkemelere gidiyor." diyen Cirit, mahkemelerde 600 bin davanın yaklaşık yüzde 40'ında adli para veya hapis cezası kararı verildiğini söyledi.

Cirit, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yani açılmış davaların yüzde 40'ı ceza ile sonuçlanıyor. Yüzde 17'si hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasıyla sonuçlanıyor. Diğer yüzde 43'ü ise görevsizlik, yetkisizlik gibi kararlarla sonuçlanıyor. CMK'yi aldığımız Almanya'da bu oran yüzde 95'tir. Almanya'da açılmış davaların yüzde 95'i cezayla sonuçlanıyor çünkü Almanya, cezayla sonuçlanmayacak davayı açmıyor."

Toplantının açılışına Cirit'in yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Yargıtay ceza dairelerinin başkanları ile cumhuriyet başsavcıları katıldı.

Üç gün sürecek toplantının açılış töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:18
  1. Afyonkarahisar
  2. İsmail Rüştü Cirit
  3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

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