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Yargıtay, ByLock'un teknik analizini çıkardı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili gelecek dosyalarda karar verilmesinde yol gösterecek teknik analiz çalışması yaptı

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:16
Yargıtay, ByLock'un teknik analizini çıkardı

ANKARA (AA) - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili gelecek dosyalarda karar verilmesinde yol gösterecek teknik analiz çalışması gerçekleştirdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 26 Eylül 2017'de 16. Ceza Dairesinin "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'e ByLock kullanımını da gerekçe göstererek "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası veren kararını onamış, ByLock kullanımının kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağına hükmetmişti.

Bu kararın ardından FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği Mor Beyin yazılımıyla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, terör davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler, incelemeler sonucunda çok sayıda kişinin tahliyesine karar vermişti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı da örgüt üyeliğinde önemli deliller arasında sayılan ByLock kullanımıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalar, Mor Beyin tespiti ve resmi kurumların ellerindeki ByLock kullanıcısı listelerini güncellemeleri üzerine, adli yılın başında 2 tetkik hakimini konuyla ilgili teknik inceleme yapmak üzere görevlendirdi.

İki tetkik hakiminin, yaklaşık 4 ay süren çalışmaları sonucu, ByLock ile ilgili yaşanan gelişmelerin detayları belirlendi. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu toplanılan tüm bilgiler, 12 Aralık Çarşamba günü Ceza Genel Kurulu üyelerine sunuldu.

Bilgilendirme, Ceza Genel Kurulu üyeleri için seminer çalışması şeklinde yapıldı. Bundan sonra Ceza Genel Kurulu önüne gelecek dosyalarda, 2 tetkik hakiminin analiz çalışmasından faydalanılacağı, yapılan teknik tespitlerin kararların verilmesinde dikkate alınacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:16
  1. Ankara
  2. Bylock
  3. FETÖ
  4. mor beyin
  5. YARGITAY
  6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

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