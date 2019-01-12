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Yargıtay, bozuk para çalan çocuklara verilen cezayı fazla buldu

Yargıtay, bir iş yerinden çaldıkları bozuk paraları sakladıkları yeri söyleyen çocuklara "hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından verilen hapis cezasını fazla bularak, yerel mahkeme kararını bozdu

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
Yargıtay, bozuk para çalan çocuklara verilen cezayı fazla buldu

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 2. Ceza Dairesi, bir iş yerinden çaldıkları bozuk paraları sakladıkları yeri söyleyen çocuklara "hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından verilen hapis cezasını fazla bularak, yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.

Tokat'ın Turhal ilçesindeki iş yerinden yaklaşık 50 lira değerinde bozuk para çalan 2 çocuk, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan çocuklar, suça konu bozuk paraları koydukları mavi para kutusunu okul bahçesinde ağaçların altına sakladıklarını söyledi. Bunun üzerine 15 lira bozuk para ile mavi para kutusu ele geçirilerek iş yeri sahibine verildi.

Çocuklar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından dava açıldı.

Turhal 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan çocuklara, "hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını bozma" suçlarından hapis cezası verildi. Yerel mahkeme, çocuklara verilen cezada alt sınırdan uzaklaştı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Ceza Dairesi, çocuklara verilen cezayı fazla buldu.

Yerel mahkemenin hükmünü bozan Dairenin kararında, suç tarihinde çocukların 12-15 yaş grubunda olduğuna işaret edildi. Kararda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince, çocuğun, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde bulundurulacak sosyal incelemenin yaptırılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Aynı kanun uyarınca, mahkemenin neden sosyal inceleme yaptırmadığını gerekçelendirmek zorunda olduğunu vurgulayan Daire, yerel mahkemenin kararında bu gerekçeye de yer verilmediğini kaydetti. Bu nedenle eksik incelemeyle hüküm kurulması da bozma nedeni sayıldı.

Kararda, çocukların yaklaşık 50 lira değerinde bozuk para çaldıklarının anlaşılması karşısında yerel mahkemece, TCK'nın, hırsızlık suçunda malın değerinin az olması halinde cezada indirim yapılması veya ceza verilmemesini öngören 145. maddesinin uygulanmasının gerekip gerekmediğinin tartışılmaması da bozma nedeni olarak gösterildi.

Dairenin kararında, çocukların yakalandıktan sonra yerini söylemeleri üzerine 15 lira bozuk para ve mavi para kutusunun müştekiye teslim edildiği hatırlatıldı.

Olayda kısmi iadenin gerçekleştiği belirtilen kararda, TCK'nin 168. maddesindeki hüküm gereğince, kısmi iade gerekçesiyle, suça sürüklenen çocuklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rıza gösterip göstermediğinin müştekiden sorulmadığı, bunun da bozmayı gerektirdiği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
  1. bozuk para
  2. HIRSIZLIK
  3. YARGITAY
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