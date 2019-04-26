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Yargıtay Başkanı Cirit’e Hatay’da “hemşehrilik beratı” verildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesini ziyaret eden Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e hemşerilik beratı verildi.

26 Nisan 2019 Cuma 21:41
Yargıtay Başkanı Cirit’e Hatay’da “hemşehrilik beratı” verildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesini ziyaret eden Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e hemşerilik beratı verildi.


TRT Reklam Tanıtım Tasarım Daire Başkanı Kürşat Özkök, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerden oluşan bir heyet ile Dörtyol ilçesini ziyaret eden Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, milli mücadele ve kurtuluş savaşı yıllarında kullanılan silah ve materyallerin sergilendiği İlk Kurşun Müzesi’ni ziyaret etti.


Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından karşılanan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e belediye meclisinin aldığı karara istinaden belediye başkanı Fadıl Keskin tarafından “fahri hemşehrilik” beratı takdim edildi. “İlk Kurşun” müzesini gezen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e müzedeki eserler hakkında bilgiler verildi.


Milli mücadelenin ilk kurşunun atıldığı Dörtyol ilçesini ziyaret etmekten ve kendisine hemşerilik beratı verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Tarihi kahramanlık fışkıran Dörtyol’a geldik. Değerli belediye başkanımız ve değerli meclisi Yargıtay başkanı olarak şahsıma berat belgesi hemşehrilik belgesi takdim ettiler. Bundan büyük bir kıvanç duydum. Milli mücadelemizde işgalci düşman kuvvetlerine karşı ‘İlk Kurşun’ burada atıldı. Bugünde halen bu zihniyet ülkemizi bölmek parçalamak istemekte ancak bizim milletimiz bir ve beraber olduğu sürece bu emellerine hiçbir zaman nail olamayacaklardır.Onun için bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bizler bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tarih boyunca özgürlüğünden ödün vermeyen bir millet varsa oda bizim milletimizdir. Bayrağı için canını seve seve feda etmekten hiçbir zaman kaçınmamıştır ve asla da kaçınmayacaktır” dedi.



“Bizim milletimiz tarihi boyunca her zaman adaleti savunmuştur”


Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuşmasının devamında, “Tarihinde 16 büyük devlet, 300’e yakın küçük devlet kurmuş olan bizim milletimiz vatanı, bayrağı ve yaşadığı topraklardaki özgürlüğü için her zaman adaleti gözeterek mücadele etmiş ve insanı değerlerine sahip çıkmak için her zaman tek dayanak olarak adalete yaslanmışlardır. Hep adaletle yükselmişlerdir. Bizlerde, adaleti milli birlik ve beraberliği sağladığımız sürece bu millet gelecek 10 yıllar da ve dönemde daha büyük işler başaracaktır. Ve büyük hedeflere doğru birlikte gideceğiz. Biz millet olarak tarihin ilk döneminden varız. Her zamanda tarihte özne olmuşuzdur. Her zaman lider bir devlet olduk. Ben inanıyorum ki biz adaleti birliğimizi beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece gelecek bizim ve Türk milletinindir” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 21:41
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