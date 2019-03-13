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Yargıtay Başkanı Cirit: "Sağlıktaki saldırıları kınıyoruz"

Siirt’te 1.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:02
Yargıtay Başkanı Cirit: "Sağlıktaki saldırıları kınıyoruz"

Siirt’te 1. Tıp Zirvesi programına katılmak için kente gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Çirit, tüm sağlıkçıların Tıp Bayramı’nı kutlayarak sağlıktaki saldırıları kınadıklarını söyledi.



Siirt TÜRGEV Emine Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda gerçekleşen 1. Siirt Tıp Zirvesi’ne Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Çirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutumanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



Burada bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, alimlerin şehri olan Siirt’te düzenlenmekte olan Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Tıp Zirvesi’nde vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Cirit, "Siirt ilimiz kadim bir şehrimiz. Burası önemli medeniyetlere başkentlik yapmış hoşgörünün ve sevginin olduğu bir şehir. Yarın tıp bayramını kutlayacağız. Burada tüm sağlık çalışanlarına tıp bayramlarının kutlu olmasını diliyorum. Dekan bir nebze sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili bir serzenişte bulundu, biz yarın tarihi itibari ile hekimlerin sorunlarıyla ilgili bir çalıştayımız var. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile birlikte hekimlerin sorunlarını tartıştık. Özveri ile zor şartlarda görev yapan hekimlerimize yapılan bu saldırıları her zaman kınadık, kınayarak geliyoruz” dedi.



Kurulacak olan tıp fakültesinin bölgeye katkısının büyük olduğunu belirten Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 850 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bölge halkına hayırlı olmasını dile getirdi. Prof. Dr. Arıca, "Bizim burada toplanmamızın üç amacı var, birincisi 14 Mart Tıp Bayramı 100’üncü yıl olması. Bunu Siirt’te kutlamamız esasi ile çok önemli. Burada Tıp Bayramı’nı sadece hekimler değil, hekimler, acil tıp teknisyenleri, 112 acil kısacası tüm sağlık çalışanların paydaşları ile beraber bu birlik ve beraberliğin bir göstergesi, biz birlik ve beraberlik içindeyiz, halkla iç içeyiz. Sağlıkçı olduğumuz için direk nabza dokunabiliyoruz. Halkın isteklerini anlayabiliyoruz. Diğer üçüncü önemli konuda biz bu paydaşları aynı anda toplayabiliyoruz. Devletimizin buraya Siirt’te bölgeye katkı da büyük olduğunu açıklayacağız. Burada 450 yataklı hastanemiz var onu yakın zamanda Eğitim ve Araştırma Hastanesine çevireceğiz. Ekstradan 400 yatak alıp 850 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesi olup tüm bölge halkına hizmet etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:02
  1. doğa

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