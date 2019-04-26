Yargıtay Başkanı Cirit Hatay Dörtyol'da

HATAY (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Mücadele döneminde ilk kurşunun Dörtyol'da atıldığını ve Fransızlara karşı zafer kazanıldığını belirterek, "Bugün de aynı şekilde bu zihniyet halen devam etmekte, ülkemizi paramparça etmek istemektedir. Ama bizim milletimiz bir ve beraber olduğu sürece bu emellerine hiçbir zaman nail olamayacaklardır. En büyük silahımız birlik ve beraberliktir. Bunu sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Cirit, temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Özerli Mahallesi'nde bulunan İlk Kurşun Müzesi ve Atatürk Evi'nde incelemeler yaptı.

Yargıtay Başkanı Cirit, burada yaptığı konuşmada, millet kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu millet özgürlüğü için hiçbir şeyden ödün vermez. Sonuna kadar mücadelesini yapar ve tutundukları tek şey de adalettir. Dünyada adalet için, insani değerler için mücadele ederler." diyen Cirit, şöyle devam etti:

"Bu millet lider özellikli bir millettir. Tarihe baktığınızda şu ana kadar 16 devlet ve küçük ölçekli 300'e yakın devlet kurmuştur. Hep adaletle yükselmişlerdir. Biz adaleti ve milli birlik beraberliği sağladığımız müddetçe bu millet gelecekte daha büyük hedeflere doğru gidecektir."

Milli Mücadele döneminde ilk kurşunun burada atıldığını ve Fransızlara karşı zafer kazanıldığını dile getiren Cirit, "Bugün de aynı şekilde bu zihniyet halen devam etmekte, ülkemizi paramparça etmek istemektedir. Ama bizim milletimiz bir ve beraber olduğu sürece bu emellerine hiçbir zaman nail olamayacaklardır. En büyük silahımız birlik ve beraberliktir. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tarih boyunca özgürlüğünden ödün vermeyen bir millet varsa o da bu millettir. Bayrak için canını seve seve vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır." diye konuştu.

Cirit'e daha sonra Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından "fahri hemşehrilik beratı" verildi.



Programa Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Türkoğlu, çevre ilçelerin cumhuriyet başsavcıları da katıldı.