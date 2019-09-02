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Yargıtay Başkanı Cirit: "Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır."

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
Yargıtay Başkanı Cirit: "Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır."
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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
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