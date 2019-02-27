Yargıtay Başkanı Cirit: "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekileb

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