0553 313 94 23

Yargıtay Başkanı Cirit, Afyonkarahisar'da

Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2018 değerlendirme toplantısına katıldı

22 Şubat 2019 Cuma 18:05
Yargıtay Başkanı Cirit, Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Afyonkarahisar'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2018 değerlendirme toplantısına katıldı.

Cirit, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü, Afyonkarahisar Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Afyonkarahisar Barosu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Cirit, "Güzel termal diyarı Afyonkarahisar'da her yıl gerçekleştirilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirme toplantısına katıldık. Değerli rektörümüz, üniversite hakkında bilgi verdi. Çok memnuniyet duydum. Afyon Kocatepe Üniversitesi, gerçekten çağdaş ve geniş öğrenci topluluğu olan güzel kampüsüyle örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Yargıtay Başkanı Cirit'in ziyaretlerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da eşlik etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:05
  1. Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    51 yıllık muhtar yeniden aday oldu!
    1. 51 yıllık muhtar yeniden aday oldu!
    2. HSK, kararname prensiplerini açıkladı
    3. Piyasalarda gün sonu
    4. "ABD'nin Venezuela'daki..
    5. Erzurum Ticaret Borsası
    6. CHP Akçadağ İlçe Başkanı istifasını..
    7. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    8. Buzağı destek ödemeleri başlıyor
    9. Borsa günü yükselişle tamamladı
    10. Pakistanlı heyetin Bilecik ziyareti
    11. Başkan Adayı Şekerdağ, Milletvekili..
    12. Polatlı'daki patlama
    13. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    14. Yüksekova’da sokak hayvanları için..
    15. Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler..
    16. Yünkül’den döner sermaye açıklaması
    17. Protez göz nedir? Protez göz nasıl..
    18. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar
    19. Araştırmacı-Yazar Can Acun..
    20. Yargıtay Başkanı Cirit,..
    21. Özbelsan’ın yeni tesisleri hizmete..
    22. Elektronik eşya ve motosiklet..
    23. Çin ve Suudi Arabistan'dan "Kuşak ve..
    24. Hamas'tan "İsrail'le normalleşmenin..
    25. Lokanta Ve Pastacılar Odasından..
    26. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    27. "Millet İttifakı istediği neticeyi..
    28. Gürcistan'da iktidar partisinin 3..
    29. MHP’li Özmen, "Gerçek projelerle..
    30. Atıklar ekonomiye kazandırılıyor
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...