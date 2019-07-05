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Yargıtay; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için verilen cezayı bozdu

Yargıtay; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezayı bozdu.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:21
Yargıtay; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için verilen cezayı bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, gazeteci Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için kararını açıkladı.

Yargıtay Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a anayasayı ihlal suçundan verilen müebbet cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayayasayı ihlal suçunu değil ancak FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:21
  1. Yargıtay
  2. Ilıca
  3. Ahmet Altan
  4. Nazlı Ilıcak
  5. Mehmet Altan

YORUM YAZ

  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)11 dk önce
    yine Geçende söylemiştim ,özellikleNazlı'ya; geçmişte,Kemalistler yakın davranması ; Uğur Mumcu ile yaptığı programların hatırı veyine sonra muhafakazar kanatta, Türbanın Savunuculuğunu Yapması,Adnan Menderes ve Darbelere karşı olması ,Kenan Evren döneminde darbeye karşı şifrelere gazetedeyazdığı yazılar,karşıt söylem gibi nedenlerde ve söylem ve davranışlarına müteakipgöz önüne alındığında belli bir kesim tarfından, tuzağa düştüğü gibi,.. Muhtemelen bu karar bozulacaktı...zaten cezasını çekti gibi bir şey
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş12 dk önce
    Yakındır salıverirler o zaman vay ki vay
  • Bülent demirBülent demir26 dk önce
    Müebbetten beraate nasıl geliyorsa, yarın fetoyu da getirirler başımıza..!!!

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