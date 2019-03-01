Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım vefat etti
Yıldırım'ın cenazesi, Yargıtay'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek01 Mart 2019 Cuma 13:40
ANKARA (AA) - Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım vefat etti.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, 14. Ceza Dairesi üyesi Yıldırım'ın bugün vefat ettiği bildirildi.
Açıklamada, Yıldırım'ın cenazesinin Yargıtay ana binasında saat 15.00'te düzenlenecek tören sonrası memleketi Mersin'e gönderileceği belirtildi.
Yıldırım'ın cenazesinin, yarın Mersin merkez Yenişehir Mezarlığı'nda öğle namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.
1990'da hakim olarak mesleğe başlayan Yıldırım'ın Pazaryeri, Kazımkarabekir, Ergani, Osmaniye, Sakarya, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunduğu ifade edildi.
Yıldırım'ın 17 Temmuz 2018'de Yargıtay üyeliğine seçildiği ve bu görevi sürdürürken vefat ettiği belirtildi.
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