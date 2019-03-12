"Yargının, adaletin çıtasını çok daha yükselteceğiz"

TRABZON (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kalıcı olan şey memleketimiz, ay yıldızlı bayrağımız, bağımsızlığımız, kardeşliğimiz ve birliğimizdir. Bunu korumak bizim siyasetimizin temel paradigması, yaklaşımıdır." dedi.

Gül, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca bir otelde organize edilen, "Trabzon Sivil Toplum Kuruluşları ve Hukukçular Buluşması" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı siyasi sorunlara dikkati çekerek, 17-25 Aralık olayı ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ülkenin huzurunu bozmak için sokakları karıştırmak isteyenlerin hiçbir zaman başarılı olamadığını belirten Gül, milletin 15 Temmuz'da F-16'ları, tankları gövdesini siper ederek durdurmayı başardığını ifade etti.

Gül, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini kimsenin bozamayacağının altını çizerek, milletin en büyük gücünün bu birlik ve beraberlik olduğunu dile getirdi.

Partilerin, kişilerin, makamların gelip geçici olduğunu aktaran Gül, "Kalıcı olan şey memleketimiz, ay yıldızlı bayrağımız, bağımsızlığımız, kardeşliğimiz ve birliğimizdir. Bunu korumak bizim siyasetimizin temel paradigmasıdır, temel yaklaşımıdır." diye konuştu.

Gül, 31 Mart seçimlerinden sonra istikrarlı bir yönetimle beraber 4,5 yıl seçim olmayacağına işaret ederek, "Ülkeyi kalkındırmak için artık önümüzde bir zaman var. 31 Mart'tan sonra artık geçim dönemi var. Ülkemizi daha fazla kalkındırmanın, büyütmenin derdine düşeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır"

Türkiye'de her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok önemli işler yapıldığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz bu konuda da çok büyük devrimler yaptı ama biz yeterli görmüyoruz. Seçimden sonra açıklayacağımız Yargı Reformu Belgesiyle güven veren adalet anlayışını daha da güçlendireceğiz. Bu çerçevede dün açıklamış olduğumuz Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır. Yargı mensuplarımız esasen uygulamaya çalıştıkları kuralları yazılı hale getirerek tüm vatandaşlarımıza, standardı yükseltmek için taahhütte bulunmaktadır. Bağımsızlığı, tarafsızlığı tüm muhattaplarına adaletli dağıtmayı yeniden taahhüt ederek etik ilkelerimizi belirledik."

Gül, özellikle Türkiye'de nicelik anlamda çok önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hakim, savcı sayısında, adliyelerimizin teknik kapasitesi boyutuyla... Nicelik, teknik sorunları aştık ama nitelik sorununu hep beraber aşacağız. Burada, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini çok önemsiyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olur olmaz arkadaşlarımız kısa süreli staj yaptıktan sonra yargısal faaliyette bulunmakta ama bundan sonra bu staj sürelerini de artıracağız, sonrasında da hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getireceğiz."

Savcı ve hakim yardımcılarının bir hakim nezaretinde, hakimlerin özlük haklarına ve teminatına sahip olacak şekilde görev yaparak hem pratiği hem de teoriyi öğreneceklerini anlatan Gül, "Sonrasında hakimlik ve savcılık sınavına girecek ve o cübbeyi giyip yargısal faaliyette bulunacak. Bunu inşallah başaracağız ve böylece yargının da adaletin de çıtasını hep beraber çok daha yükselteceğiz. Bütün bunları hep birlikte yapacağız. Bundan sonra artık reformumuzu, güven veren adalet vizyonuyla gerçekleştireceğiz." dedi.

- "Trabzon hukukun merkezi olacak"

Gül, Cumhur İttifakı'nın önemine de işaret ederek, "Taş üstüne taş koyan, 17 yıllık yaptıklarıyla icraatlarıyla ortada olan AK Parti ve yine ülkemiz için fedakarca çalışan Milliyetçi Hareket Partisi... Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek, yerel yönetim seçimlerini de bitirdikten sonra 4,5 yıl istikrarın, huzurun devamı için ülkemizi kalkındırmak için 'yola devam' diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bakan Gül'e, Trabzon'a Bölge Adliye Mahkemesi kazandırılması için verdiği destek dolayısıyla tablo hediye etti.

Gül, Bölge Adliye Mahkemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Trabzon'a kazandırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzon için çok büyük imkan anlamı taşıyor, adeta Trabzon'a Yargıtay geliyor. Trabzon, Türkiye'de sayılı illerden birisi oldu. İstinaf, birinci sınıf hakim ve savcılarımızın ancak atanabildiği bir yer. Bölgemizdeki diğer illerden buraya avukat ve dosyalar gelecek, burada son söz söylenecek, yüzde 80 civarında dosyalar burada tamamlanacak, Yargıtaya gitmeyecek. Trabzon hukukun merkezi olacak. Haziran ayında atamaları da yapacağız."



Toplantıya, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.