Yargılanan Katalanlara Barselona'da destek gösterisi

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde gösteri düzenleyen binlerce kişi, ayrılıkçı 12 Katalan liderin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasını protesto etti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil eylemleri organize eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural adlı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Barselona'da gösteri yapıldı.

Gösteriye Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra, Katalonya Özerk Yönetim Parlamento Başkanı Roger Torrent, Katalonya hükümet yetkilileri ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin liderleri de katıldı.

Yerel polis kent merkezindeki gösteriye 200 bin kişinin katıldığını açıklarken, organizatörler sayının 500 bini bulduğunu iddia etti.

Yargılanan 12 Katalan lidere ve İspanya'dan kaçan eski Katalonya Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve diğer 6 eski Katalan hükümet üyesine desteğin sembolü olan sarı renkli kurdeleler takan göstericiler, "Hepimizi yargılıyor", "Siyasi tutuklulara özgürlük" ve "Hükümetimizi evimizde ve özgür istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Bağımsız Katalonya bayrakları ile kent merkezinde gösteri yapan Katalanlar, "bağımsızlık", "egemenlik için birlik" sloganları attı.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest bırakılan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey Ceza Yasası'nda yok." demişti.