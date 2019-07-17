0553 313 94 23

Yargılanan FETÖ’cülerden yeni taktik! Vekillere teşekkür ilanı ver, yargıyı etkile

Haklarında açılan davalardan yırtmak için binbir türlü yola başvuran FETÖ’cüler, bu kez siyasilerle bağları olduğu izlenimi vererek yargıyı etkileme taktiğine başvuruyor. Gaziantep’te FETÖ’ye üye olma suçlamasıyla davası devam eden bir işadamı, fabrikasında çıkan yangını bahane ederek, vali ve milletvekillerinin “geçmiş olsun” aramalarına yerel bir gazeteye tam sayfa ilan vererek teşekkür etti. Son dönemlerde yargılanan FETÖ’cülerin, gazetelere verdikleri bu tür ilanlarla davaya bakan hakimlere “Arkamız sağlam” mesajı vererek mahkemeyi etkilemeye çalıştıkları ifade ediliyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:19
Yargılanan FETÖ’cülerden yeni taktik! Vekillere teşekkür ilanı ver, yargıyı etkile

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

FETÖ’nün finans ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Köksan Holding yöneticileri hakkında hazırlanan iddianame kapsamında Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde‘sanık’ olarak yargılanan Köksan Holding’in yargıyı etkilemeye yönelik “Bütün siyasiler arkamızda” algısı oluşturmak için verdikleri ‘teşekkür’ ilanı tepkilere neden oldu. Haziran 2018’de Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanan ve son karar duruşmasının ise Ekim ayında görüleceği öğrenilen Köksan Holding’in yöneticileri, Gaziantep’teki yerel bir gazeteye tam sayfa ilan vererek AK Parti ve MHP milletvekillerine ‘teşekkür’ ettiğini duyurdu.

Firma yetkilisi doğruladı: “Ekim ayında son duruşma olacak!”

Gaziantep’te bulunan bazı yerel gazetelere tam sayfa olarak ‘Teşekkür’ ilanı verdiklerini doğrulayan Köksan Holding yetkilisi Gökhan Dilbaz, Asım Kökoğlu’na yönelik açılan FETÖ davasının devam ettiğini belirterek, “Ekim ayında son duruşma olacak.” açıklamasında bulundu.

AK Partili Uzer, “Firmayla görüşeyim olmazsa o ilanı geri çeksinler”

Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu imzasıyla yayınlanan “Teşekkür” ilanında ilk sıralarda adı geçen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yeniakit.com.tr’ye “O ilanda yalnız benim ismim mi var?” diye sordu. Ahmet Uzer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep’in büyük bir sanayicisi...Onlar bir yangın geçirdiler ve biz de telefon açıp bir geçmiş olsun dedik. Ben bir firmayla görüşeyim olmazsa o ilanı geri çeksinler.”

“Bildiğimiz kadarıyla bir şeyi yok ama…”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yeniakit.com.tr’nin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir taraftan FETÖ ile mücadele ederken diğer tarafından milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin FETÖ sanığını telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ demesi ne kadar doğrudur?” sorusu üzerine, “Vallahi şimdi bir şey diyemiyorum da.... Mahkemeleri devam ediyor mu etmiyor mu onu da bilmiyorum. Yalnız bi ara bunları içeri aldılar, ondan sonra da serbest bıraktılar. Bildiğimiz kadarıyla bir şeyi yok ama bizim bilmediğimiz tarafta bir şeyler olabilir tabii. Bizim biraz dikkat etmemiz lazım bu konuda, öyle görünüyor." cevabını verdi.

Sanıkların karar duruşması Ekim ayında yapılacak!

Gaziantep'te FETÖ'nün finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında, Köksan Holding yöneticileri Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Asım Kökoğlu, oğlu Muhammed Murat Kökoğlu ile akrabası Muhammed Emin Tümer, sanık olarak yargılanıyor. Sanıklar hakkında Ekim ayında yapılacak son duruşmayla karar verilmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:19
  1. Köksan Holding yetkilisi Gökhan Dilbaz
  2. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer
  3. FETÖ
  4. Muhammed Murat Kökoğlu
  5. Köksan Holding

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti
    1. Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti
    2. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    3. Sri Lanka'da 58 kişi dang hummasından..
    4. Nijerya’da bina çöktü: 12 ölü
    5. Kıbrıs gazilerine madalya
    6. Antalya’da otobüs, otomobil ile..
    7. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    8. Kapalıçarşı'da altın
    9. Denizli’de haftanın 3 gün trafik..
    10. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    11. "Türkiye temiz enerjiye yönelmeli"
    12. Havran’da Atatürk’e kapılarını açan ev..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    14. Sakarya ve Düzce için sağanak uyarısı
    15. Yargılanan FETÖ’cülerden yeni taktik!..
    16. Dini baskı ve kısıtlamalar dünya..
    17. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    18. Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan..
    19. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    20. 70 milyon lira talihlisini bekliyor
    21. Emekliye ayrılan personel törenle..
    22. Batı Balkanlar'ın AB'den entegrasyon..
    23. Atıcılıkta Türkiye ikincisi..
    24. Savaş: "Bize zaman verin laf değil..
    25. Döviz kurları
    26. İYİ Parti Grup Toplantısı
    27. Çinli Müslümanlar hac yolunda
    28. Dünyanın tam donanımlı, ilk mobil..
    29. Ünlü spor giyim firması personel..
    30. Toroslar Belediyesi’nin inşaatından..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda