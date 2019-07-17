Yargılanan FETÖ’cülerden yeni taktik! Vekillere teşekkür ilanı ver, yargıyı etkile

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

FETÖ’nün finans ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Köksan Holding yöneticileri hakkında hazırlanan iddianame kapsamında Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde‘sanık’ olarak yargılanan Köksan Holding’in yargıyı etkilemeye yönelik “Bütün siyasiler arkamızda” algısı oluşturmak için verdikleri ‘teşekkür’ ilanı tepkilere neden oldu. Haziran 2018’de Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanan ve son karar duruşmasının ise Ekim ayında görüleceği öğrenilen Köksan Holding’in yöneticileri, Gaziantep’teki yerel bir gazeteye tam sayfa ilan vererek AK Parti ve MHP milletvekillerine ‘teşekkür’ ettiğini duyurdu.

Firma yetkilisi doğruladı: “Ekim ayında son duruşma olacak!”

Gaziantep’te bulunan bazı yerel gazetelere tam sayfa olarak ‘Teşekkür’ ilanı verdiklerini doğrulayan Köksan Holding yetkilisi Gökhan Dilbaz, Asım Kökoğlu’na yönelik açılan FETÖ davasının devam ettiğini belirterek, “Ekim ayında son duruşma olacak.” açıklamasında bulundu.

AK Partili Uzer, “Firmayla görüşeyim olmazsa o ilanı geri çeksinler”

Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu imzasıyla yayınlanan “Teşekkür” ilanında ilk sıralarda adı geçen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yeniakit.com.tr’ye “O ilanda yalnız benim ismim mi var?” diye sordu. Ahmet Uzer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep’in büyük bir sanayicisi...Onlar bir yangın geçirdiler ve biz de telefon açıp bir geçmiş olsun dedik. Ben bir firmayla görüşeyim olmazsa o ilanı geri çeksinler.”

“Bildiğimiz kadarıyla bir şeyi yok ama…”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yeniakit.com.tr’nin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir taraftan FETÖ ile mücadele ederken diğer tarafından milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin FETÖ sanığını telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ demesi ne kadar doğrudur?” sorusu üzerine, “Vallahi şimdi bir şey diyemiyorum da.... Mahkemeleri devam ediyor mu etmiyor mu onu da bilmiyorum. Yalnız bi ara bunları içeri aldılar, ondan sonra da serbest bıraktılar. Bildiğimiz kadarıyla bir şeyi yok ama bizim bilmediğimiz tarafta bir şeyler olabilir tabii. Bizim biraz dikkat etmemiz lazım bu konuda, öyle görünüyor." cevabını verdi.

Sanıkların karar duruşması Ekim ayında yapılacak!

Gaziantep'te FETÖ'nün finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında, Köksan Holding yöneticileri Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Asım Kökoğlu, oğlu Muhammed Murat Kökoğlu ile akrabası Muhammed Emin Tümer, sanık olarak yargılanıyor. Sanıklar hakkında Ekim ayında yapılacak son duruşmayla karar verilmesi bekleniyor.



