0553 313 94 23

Yargıda yeni dönem! Hakim yardımcılığı geliyor...

Adalet Bakanı Gül, "Hakim yardımcılığı müessesesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıntıları üzerinde halen arayış ve tartışmalarımızın sürdüğü bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

18 Eylül 2018 Salı 14:08
Yargıda yeni dönem! Hakim yardımcılığı geliyor...

Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim dönemi dolayısıyla düzenlenen Adalet Akademisi'nde hakim adaylarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, 'sürekli eğitim' perspektifiyle sürdürdükleri meslek öncesi ve meslek içi eğitim çalışmalarında teori ve uygulama arasında bir köprü vazifesi gören Eğitim Merkezi'nin önemli bir yeri olduğuna işaret etti.

 SAYISAL ARTIŞ KADAR NİTELİK DE... Güncelleme çalışmaları devam eden Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve Bakanlık Stratejik Planı'ndaki önemli başlıklar arasında eğitim konusunun da yer alacağını bildiren Gül, yargı teşkilatının insan kaynaklarını geliştirmeye kararlı olduklarını, yargı mensubu ve adalet personelinin sayısal artışı yanında nitelik olarak güçlendirilmesini de önemsediklerini vurguladı. 

HAKİM YARDIMCILIĞI MÜESSESESİ... Hakim ve savcı adaylığıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarına değinen Gül, bu konuda yeni bir reformu hayata geçirmeyi hedeflediklerine işaret etti. Gül, şöyle devam etti: "Hakim yardımcılığı müessesesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıntıları üzerinde halen arayış ve tartışmalarımızın sürdüğü bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz. Böylece yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan önce belirli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe edinmesini amaçlıyoruz."

Gül, hukuk devleti çizgisinden ve hukukun üstünlüğünden taviz verilmeden kararlar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 14:08
  1. Abdülhamit Gül
  2. Adalet Bakanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Uzay Kuvvetleri kuruluyor! Toplam rakam...
    1. ABD Uzay Kuvvetleri kuruluyor! Toplam..
    2. TÜSİAD Başkanı Bilecik: Artık yüksek..
    3. Otomobil takla atarak ters döndü: 5..
    4. Van kahvaltısının 'baş tacı' artık..
    5. Rus Büyükelçi: Rus-Türk ilişkileri..
    6. Emre Mor'dan dikkat çeken sözler!
    7. Teröristleri görünce yüzlerine tükürdü!
    8. Talimat gönderdiler: 1 saat içinde..
    9. Keleş: Hapisten yeni çıkmış, içmiş..
    10. Keşaplı'ya tarihi görev!
    11. Çanakkale'deki termik santralde yangın..
    12. TÜSİAD: Yüksek kalitede üretime..
    13. Borsa ilk yarıda arttı
    14. 2 askerimizi şehit eden 9 terörist..
    15. Afrin'de yakalanan 9 terörist adliyeye..
    16. İdlib'de bundan sonra ne olacak? Bakan..
    17. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 29..
    18. Batman’da gelin ve damat da kavgaya..
    19. Rusya'dan İsrail'e karşı ilk hamle!
    20. Avrupa Birliği'nden flaş İdlib çağrısı!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!