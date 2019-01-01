0553 313 94 23

Yargıda yeni dönem başladı

"Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk kez dava ve soruşturmalara ilişkin belirlenen sürelerin taraflara bildirilmesi dönemine geçildi. Uygulama yarından itibaren başlıyor

01 Ocak 2019 Salı 11:01
Yargıda yeni dönem başladı

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk kez dava ve soruşturmalara ilişkin belirlenen süreler, taraflara yarından itibaren bildirilecek.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bakan Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, dava ve soruşturmaların ne zaman sonuçlandırılacağının öngörülmesinin sağlanması amacıyla "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda her bir dava ve soruşturma türü için hedef süreler belirlendi. Bu süreler Cumhuriyet başsavcılıklarına, mahkemelere bildirildi. Uygulama çerçevesinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) de düzenlemeler yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bakan Gül'ün onayıyla, yeni adli yılla birlikte 3 Eylül 2018 günü adliyelerde "Yargıda Hedef Süre" uygulaması başlatıldı.

Bakanlık, dava ve soruşturmalara yönelik belirlenen hedef sürelerin taraflara bildirilmesi için gerçekleştirdiği çalışmaları da sonlandırdı.

Bu çerçevede yarından itibaren dava ve soruşturma aşamalarında belirlenen hedef sürelerin taraflara bildirilmesi aşamasına geçilecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek uygulamayla yargıda yeni bir dönem başlamış olacak.

- Belgeleyle bildirim süreci

Hedef süreler, aralarında davalıların, davacıların, şikayetçilerin, suçtan zarar görenlerin, müdafilerin de bulunduğu taraflara soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hazırlanan belgelerle bildirilecek.

Soruşturmaların, davaların sonuçlandırılacağı tarihleri öngören hedef sürelerin yer alacağı belgelerde, "Bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ederiz." notu da bulunuyor.

Böylece, tarafların yargılama ve soruşturma süreçlerine hem katılımları hem de destek vermeleri sağlanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:01
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Ankara
  3. Hedef Süre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pamukkale adrenalin tutkunlarını da cezbediyor
    1. Pamukkale adrenalin tutkunlarını da..
    2. Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte..
    3. Suudilerin "organize cinayeti"nin..
    4. Çeyrek asırdır teknolojiye direnen..
    5. GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a..
    6. YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI -..
    7. GRAFİKLİ - Süper Lig yayın gelirinde..
    8. Hasan Abi’yi dualarla yâd ettik
    9. Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma..
    10. Global Yatırım enerji şirketlerini..
    11. Flaş iddia: Trump 4 ay süre verdi!
    12. Akit’e aile ödülü
    13. "Faiz indirimi ihtimalini düşük..
    14. Borsada 2019'da yükseliş bekleniyor
    15. Belçika'nın Flaman bölgesinde helal..
    16. 2018'de borsa üzdü, altın ve döviz..
    17. Yargıda yeni dönem başladı
    18. İstanbul'un "Delil Avcıları" adalete..
    19. Romanya, AB Konseyi Dönem..
    20. TEM'de korkunç kaza! Metrelerce aşağı..
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz