Yargıda bir ilk! Erkeğe nafaka

Boşanma davalarında çoğu zaman erkeklerin kendilerini mağdur hissettiği nafaka ödemeyle ilgili, hukuk açısından örnek oluşturacak bir karara imza atıldı.

Diyarbakır'da yaşanan olayda 50 yıllık çift, bir süre önce ayrıldı. 78 yaşındaki kadın, eşini terk ederek çocuklarının yanına taşındı.

Kocası nafaka davası açtı

Maddi geliri olmadığı için mağdur olduğunu iddia eden koca, nafaka davası açtı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, örnek teşkil edecek bir karara imza attı.

Ayrıldığı kocasına nafaka ödeyecek

Davada kadının durumunun maddi yönden daha iyi olması nedeniyle, ayrıldığı eşine her ay 300 TL nafaka ödemesi gerektiğine karar verildi.

Kadının istinaf talebi de reddedildi.

Avukat Deniz: İlla kadına ödenecek değil

CNN Türk'e konuşan Avukat Mehmet Bülent Deniz, "Nafaka ödenmesi konusunda illa erkek kadına nafaka ödeyecek diye bir durum söz konusu değil. Aile mahkemesi hakimi sorumluluklarını yerine getirmeyen eşin bu sorumlulukları yerine getirmesi için karar verebilir" dedi.

"Durumu iyi olmayan erkek talep edebilir"

Avukat Deniz, "Kadının erkeğe nafaka ödemesi gibi bir karar söz konusu. Bu medeni yasanın 175. maddesi gereğince mümkün olan bir durum. Maddi olarak zor duruma düşen kişi, diğer taraftan yoksulluk nafakası talep edebillir. O davada erkeğin herhangi bir geliri yok. Boşanan kadının ise maddi imkanları daha fazla olduğu için mahkeme kadının erkeğe nafaka ödemesine karar vermiş" diye konuştu.