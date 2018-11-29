ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgemizin vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. Güven veren adaletin hedefi, temel hak ve özgürlüklerin, toplum hayatındaki huzur ve güvenliğin, sosyal beklenti ve memnuniyetin, yani kısaca topyekun varlık ve geleceğimizin garantisini ima etmektedir." dedi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı'nda, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin ilk olarak 2009'da hazırlandığını, belgenin 2015'te de yenilendiğini hatırlattı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Gül, bu belgenin yargı ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesinde yol haritası olacağını belirtti.

Belgenin katılımcı bir anlayışla yenilenmesini hedeflediklerini ifade eden Gül, toplumun tüm kesimlerine güven veren bir yargı sisteminin inşasında yine toplumun farklı kesimlerinin sesine kulak vermenin önemine vurgu yaptı.

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin görüşler alındığını, çeşitli toplantılar yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgemizin vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. Güven veren adaletin hedefi, temel hak ve özgürlüklerin, toplum hayatındaki huzur ve güvenliğin, sosyal beklenti ve memnuniyetin, yani kısaca topyekun varlık ve geleceğimizin garantisini ima etmektedir. Güven veren adalet, merkezine adalet değerini alan bir anlayıştır. Güven veren adalet bu değeri yaşatmak, koruma ve yüceltmek kararının ifadesidir. Adalet her hal ve şartta güven verir. Toplum huzurunun, toplumsal barışın, toplum ve devlet düzeninin hatta güçlü ekonominin temeli adalettir."

Güven veren adaletle, insan odaklı politikaların hayata geçirilmesini kastettiklerine işaret eden Gül, mahkemeleri soğuk duvarlarıyla tarif edilmeyen, vatandaş dostu bir sistem kurma yolunda ilerlediklerini söyledi.

- "Herkes, hakkına erişeceğinden emin olmalı"

Adalet Bakanı Gül, "Adaletin kapısına gelen herkes, hakkına erişeceğinden emin olmalıdır. Bu kapıyı çalan herkes, saygın bir muameleye tabi tutulmalıdır ve her bir vatandaşımız, evine dönerken bu kapıdan asgari bir memnuniyetle ayrılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı mensuplarının, hukukçuların yetiştirilme ve eğitim süreçlerine de değinen Gül, üniversite eğitiminden başlayarak meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin reforme edilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gül, hukuk mesleğine girmeden önce bir devlet sınavının yapılması konusunda da toplantı kapsamında fikirler alınacağını ve bu konuda karar vermek istediklerini dile getirdi.

"Hukuk ve yargılama güvenliğine halel getirmeden adli süreçlerin hızlanması, vatandaşımızın hakkına gecikmeden, iş işten geçmeden ulaşması en önemli hassasiyetimizdir." diyen Adalet Bakanı Gül, bu konuda çeşitli adımlar atıldığını anlattı.

"Yargıda Hedef Süre" uygulamasının başladığını anımsatan Gül, uygulama kapsamında 1 Ocak'tan itibaren dava ve soruşturmalar için belirlenen sürelerin taraflara bildirileceğini ifade etti.

- "İleri adımlar atılmıştır"

Uygulamayla sistemin geciken veya tıkanan yönlerinin somut verilere dayalı olarak analiz edileceğini belirten Gül, "Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken sürede tamamlanmasıdır. Güven veren adalet, 'pardon' sözünün yargının lügatinden silinmesidir. Güven veren adalet, başta tutuklama tedbiri olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında terazi hassasiyetinin gözetilmesidir.Geride bıraktığımız 16 yılın reform çabalarıyla önemli adımlar atıldı." diye konuştu.

- "İhanetin hesabını hukuk önünde veriyorlar"

Yargı alanında yapılanlarla 16 yılda önemli mesafeler alındığını söyleyen Gül, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlattı.

Akıl ve muhakemeyi değersizleştirip yerine ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin Türkiye'yi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğine şahitlik edildiğinin altını çizen Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten, örgütün elebaşından alan FETÖ mensupları, ihanetin hesabını hukuk önünde vermeye başlamışlardır.Adalet mekanizmasını araçsallaştıran FETÖ, yargı sistemine, milletimizin adalet beklentisine ve adalete duyulan güvene de en büyük kötülüğü yapmıştır. Yargı sistemimiz başta olmak üzere, Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra devlet içindeki bu örgütlü yapıdan kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma sürecini başlatmıştır. Bu süreci başarıyla tamamlamaya azimliyiz, kararlıyız. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yücelterek sürdüreceğiz. 2019 yılını bu anlamda yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Yargının kendi yaşadığı travmayı da atlatarak daha adil, daha hızlı, daha etkin ve toplumun tüm fertlerine güven vererek yol alacağına inanıyoruz."

Terörle mücadelenin de bir hak ve özgürlük mücadelesi olduğunu belirten Gül, bu mücadeleyi yine hukukla, hukukun sınırları içinde ve adalet anlayışıyla sürdüreceklerini vurguladı.

Gül, avukatlara yeşil pasaport verilmesi konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.











