Yargı Reformu Stratejisi toplantısı

Adalet Bakanlığınca, Ankara Hakimevi'nde Yargı Reformu Strateji Belgesinin yenileme çalışmaları çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Programa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Yargıtay, Danıştay, HSK üyeleri, baro başkanları, akademisyenler, hakimler, savcılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Metin Feyzioğlu, toplantının çok önemli olduğunu, geniş bir katılımla yapılıyor olmasından son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Uzatmadan konuya girmek istediğini söyleyen Feyzioğlu, "Biz artık hukuk fakültesi mezunlarının yeterliliğini ölçecek bir hukuk devlet yeterlilik sınavı istiyoruz." dedi.

Tüm çağdaş ülkelerde bu uygulamanın yapıldığını ifade eden Feyzioğlu, "Bunu bir avukatlık sınavı gibi de düşünebilirdik ama uzun istişarelerden sonra HSK'ya, Adalet Bakanlığına, avukatlığa, noterliğe müracaat edecek olanlarla sınırlı tutulmak kaydıyla bir yeterlilik sınavının daha faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Feyzioğlu, sınavın, herhangi bir şaibeye yol açmaması için ÖSYM tarafından yapılması, organizasyonunda Adelet Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu, Noterler Birliği ve TBB'den asli temsilcinin bulunması gerektiğini anlattı.

Çoktan seçmeli sınavın sonunda bir mülakat düşünülmediğini kaydeden Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Adını saydığım bu hukuk meslek alanlarına müracaat edeceklere aynı not barajı uygulanacaktır. O barajı geçenler HSK, Adalet Bakanlığı, avukatlık ve noterliğe başvurabilirler. Kurumlar kendi içlerinde yasalara göre gerekli düzenlemeleri yaparlar. YÖK Başkanımız ve Bakanımız bize bu konuda destek vermektedir, belli bir noktaya ulaştık. Demek ki iletişim, karşılıklı adım atmak her sorunun çözümünde bir kilittir."

- "Sayılar bizim açımızdan korkunç"

Türkiye genelinde 120 bin avukat bulunduğunu söyleyen Başkan Feyzioğlu, "Sayılar bizim açımızdan korkunç, 5 sene önce 70 bin idik. Hiç bir meslek, 5 senede bu kadar sayısı çıkıp, kalitesini, disiplinini, kamu hizmeti için aranan özelliklerini koruyamaz." ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu, hukuk fakültesini bitirip sınava girmeyenler veya geçemeyenler için işsizliği önlemek amacıyla bu mezunların yazı işleri, icra müdürü olmasının düşünülebileceğini söyledi.

Feyzioğlu, Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı hakim yardımcılığı müessesesini desteklediklerini de açıkladı.

- "Heyetin 3 üyesinin de kanatlı çiftlik hayvanları mezunu olması mümkün"

İdare mahkemelerine atanacak hakimlerin, hukuk fakültesi mezunu değil, herhangi bir 4 yıllık fakülte mezunu olmasını yeterli kılan düzenlemeyi ise eleştiren Feyzioğlu, "Amacı, kastı aşan düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bunun düzeltilmesi gerekir. Düzenlemeyle bir heyetin 3 üyesinin de kanatlı çiftlik hayvanları mezunu olması mümkün. Elbette böyle olmaz ama düzenlemeye göre mümkün. Türkiye bir hukuk devletidir, bunun giderilmesi lazım." dedi.

İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesi kapsamında, talep eden işçiye, adli yardım kapsamında barolar tarafından avukat tayin etmeye hazır olduklarını da belirten Feyzioğlu, arabuluculuk eğitimi almış avukatların bu kapsamda atanacağını bildirdi.

CMK ücretlerinin de artırılmasını isteyen Feyzioğlu, "300-400 liraya bir avukatın 5 yıl bir davaya bakmaya zorlanması angaryadır. Avukatların çok önemli bir yüzdesi bu imkandan yararlanıyor ve açlık sınırında yaşıyor." diye konuştu.

Başkan Feyzioğlu, avukatlık hizmetlerindeki KDV'nin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düşürülmesini, belli bir kıdemin üstündeki avukatlara yeşil pasaport verilmesini de istedi.

Baroların, devlete yönelik her saldırıda dimdik devletin yanında yer aldığını, FETÖ'nün kumpas davalarının, devlete yönelik saldırılarının hep karşısında durduklarını anlatan Feyzioğlu, "Bölücü örgüt hendekler açtı, orada da karşı durduk. Bunu masum göstermek isteyenlere biz karşı çıktık. ABD'de, Almanya'da 15 Temmuz'a senaryo diyenlerin karşısına çıktık. Şimdi bunun karşılığında denmez ama her koşulda devletinin yanında olan baroların bu taleplerinin karşılanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.