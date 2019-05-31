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Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki "gazete ilanları" düzenlemesi

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan:"(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Özelde yargı ilanlarını, genelde resmi ilanları yük gibi gösteren bürokratik anlayış konuyu tek boyutlu takdim ederek, yanlış bir sonuca varmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın bu tek taraflı bakış açısının doğurduğu yaklaşımı düzelteceğine, gazeteler için 'can suyu' anlamı taşıyan resmi ilan gelirlerinin düşmesine neden olacak bir düzenlemeye gitmeyeceklerine inanıyoruz"

31 Mayıs 2019 Cuma 16:41
Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki "gazete ilanları" düzenlemesi

KONYA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Özelde yargı ilanlarını, genelde resmi ilanları yük gibi gösteren bürokratik anlayış konuyu tek boyutlu takdim ederek, yanlış bir sonuca varmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın bu tek taraflı bakış açısının doğurduğu yaklaşımı düzelteceğine, gazeteler için 'can suyu' anlamı taşıyan resmi ilan gelirlerinin düşmesine neden olacak bir düzenlemeye gitmeyeceklerine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan strateji belgesinde gazete ilanlarıyla ilgili konunun da yer aldığına işaret ederek, düzenlemenin bu haliyle yazılı basının ciddi oranda zarar görmesine neden olacağını savundu.

Düzenlemede, masrafları düşürme gerekçesiyle konunun tek boyutlu olarak ele alındığını iddia eden Mustafa Arslan, şöyle devam etti:

"Oysa gazete ilanları yolu ile duyuruda etkinlik sağlanmakta, gerek gazetelerin internet siteleri, gerekse BİK'in sitesinde yayınlanan ilanlar yolu ile kamuoyuna açık ve şeffaf satışlar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan gazeteler anayasal bir görev olan habercilik işlevini yerine getirmekte, demokrasinin işlerliğini sağlamakta, eğitim ve denetim işlevlerini yerine getirmektedir. İcra ilanları başta olmak üzere yargı ilanları normalde yüzde 40, halen de yüzde 50'nin üzerinde bir ağırlığı kapsamaktadır. Sayılan görevlerin yerine getirilebilmesi için bu ilanların varlığı hayati önem taşımaktadır. Kaldı ki resmi ilanlardan elde edilen gelirlerin tamamı kamuya geri dönmektedir. Yüzde 18 katma değer vergisi, yüzde 15 BİK komisyonu, sigorta ve muhtasar vergileri ile gelir ve kurumlar vergileri birlikte ele alındığında, devlet bir cebinden alıp diğer cebine koymakta, sonuçta istihdam, habercilik ve katma değer elde edilmektedir."

Konunun yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunan Arslan, "Özelde yargı ilanlarını, genelde resmi ilanları yük gibi gösteren bürokratik anlayış konuyu tek boyutlu takdim ederek, yanlış bir sonuca varmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın bu tek taraflı bakış açısının doğurduğu yaklaşımı düzelteceğine, gazeteler için 'can suyu' anlamı taşıyan resmi ilan gelirlerinin düşmesine neden olacak bir düzenlemeye gitmeyeceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:41
  1. yargı reformu

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