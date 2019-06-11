0553 313 94 23

"Yargı reformu paketinde adliye çalışanlarına ilişkin tek cümle yok"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı:- "Yargı reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken adliyelerde çalışan arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan bu göreve ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir"

11 Haziran 2019 Salı 14:26
"Yargı reformu paketinde adliye çalışanlarına ilişkin tek cümle yok"

ANKARA (AA) - Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Yargı reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir." dedi.

Yılancı, Ankara Adliyesi önünde, sendika üyeleriyle yargı reformu paketine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Mevcut uygulamada zabıt katiplerinin görevde yükselme yoluyla yazı işleri müdürü olabildiklerine, yargı reformu taslağında görevde yükselme sınavının kaldırılmasının öngörüldüğüne işaret eden Yılancı, "Zabıt katiplerin tek kariyer umudu olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılması öngörülmüş ve bu görev, hukuk eğitimi almış kişilerin sınava girebileceği bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı reformu paketindeki bu değerlendirmenin Adalet Bakanlığı çalışanlarını üzdüğünü dile getiren Yılancı, düzenlemenin bu haliyle hayata geçmesi halinde personel arasında çalışma barışının ortadan kalkabileceğini savundu.

Reform paketinin hazırlanma aşamasına baroların da yer aldığını söyleyen Yılancı, bu süreçte Adalet Bakanlığında yetkili sendika olan Büro Memur-Sen'in görüşünün alınmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakanlık çalışanlarının görüşünün alınmadığı bir yargı reformu paketinin eksik olacağını kaydeden Yılancı, şöyle devam etti:

"Yargı reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan bu göreve ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir. Adalet çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan görevde yükselmeyle elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavıyla ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam edecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:26
  1. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı
  2. kurum
  3. Yargı reformu paketi
  4. yazı işleri müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
    1. Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
    2. Batman’da 453 gram eroin ele geçirildi
    3. Çöpten sanat eserine
    4. 5 mahalleye parselasyon müjdesi
    5. "İmar barışından yaklaşık 10 milyon..
    6. İnşaat malzemeleri ihracatında "miktar..
    7. Baba oğulun yolunu kesip babayı..
    8. Fethiye’deki ada ve koylarda çevre..
    9. Bayburt’ta kaza: 1 yaralı
    10. Ağabeyini silahla yaralayan şahıs..
    11. Kadıköy’de karısını canice..
    12. Gömeç’te polis kuş uçurmuyor
    13. Çarlık Rusyası’nın boğazlara yönelik..
    14. PUBG oyununun aylık geliri dudak..
    15. Burak Yılmaz’a İtalya’dan sürpriz talip!
    16. Yeşilyurt’da Haziran Ayı Meclisi..
    17. KKTC Bakanı Özersay: “Güney Kıbrıs Rum..
    18. Feribot seferlerinde yaz değişikliği
    19. Etkisiz hale getirilen gri listede..
    20. Karaköprü Belediyespor’da altyapı..
    21. Amed Sportif Faaliyetler’in..
    22. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    23. Polonya: “32 adet F-35 uçağı almaya..
    24. Yabancı öğrencilerden MTSO’ya ziyaret
    25. Ünlü giyim markası resmen satıldı!
    26. Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi..
    27. Başkan ERbaş: “İnsanlık, maneviyatı..
    28. Mezar taşının üzerinde telefon..
    29. İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret
    30. Okullar Ligi şampiyonları kupalarına..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!