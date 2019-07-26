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"Yargı reformu genişletilecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Tüm paydaşlarımızla reformun genişletilmesi konusunda hemfikiriz"

26 Temmuz 2019 Cuma 15:26
"Yargı reformu genişletilecek"

ANKARA (AA)- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm paydaşlarla Yargı Reformu'nun genişletilmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüşmesi sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Feyzioğlu ile Yargı Reformu'yla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gül, "Tüm paydaşlarımızla reformun genişletilmesi konusunda hemfikiriz. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışıyla hazırlanan reformu hayata geçirmek temel hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:26
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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