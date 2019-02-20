Yargı alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümü, AK Parti'nin 4 ve 5. maddelere yönelik değişiklik önergeleriyle kabul edildi.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kanun teklifini eleştirdi.

Yargıya ulaşmanın zorlaştığını savunan Tanal, "Yargıya ulaşmak için iktisadi kar amacıyla vatandaşı soymamak lazım; yargının ucuz, seri, ulaşılabilir olması lazım. Bu felsefeyle bir tebligatı 14 lira yaparsanız, bir memurun icra yolunu 104 lira yaparsanız, 10-15 lira yazan bir yere Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının araçları için en az 30 lira veya 40 lira yazarsanız orada adaletsizliğin en büyüğü vardır." diye konuştu.

Teklif hazırlanırken icra iflas hukuku ve medeni usul hukukunda uzman olanların görüşlerinin alınmadığını savunan Tanal, "Öyle katılımcılık olmayınca da yasaları hızlı yaparsak işte bu hızlı tren kazaları oluyor ya, ondan farkı kalmıyor." dedi.

İYİ Parti Trabzon Millettekili Hüseyin Örs, teklifle temyiz başvurularının zorlaştırıldığını, Hazine'yi güçlendirmeyi amaçlayan yüksek tutarlı yargı harçlarının, vatandaşın adalet arayışını engellediğini iddia etti. Örs, "Örneğin, işten atıldığı için patronuna karşı 30 bin liralık dava açmak isteyen bir işçi, kendini işten atan patronuyla uzlaşamaz ise avukat tutmasa dahi önce devlete maktu harç, nispi harç ve üçlü bilirkişi ücreti olarak 1416,73 lira yatırmak zorundadır. Benzer şekilde, birine verdiği hizmetin karşılığını alamayan çalışan, parasını vermeyen kişiye yine 30 bin liralık dava açmak isterse aynı kalemden olmak üzere, önce devlete avukat tutmadan 1581,73 lira yatırmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu işsiz sayısının 90 ülke nüfusundan fazla olduğunu dile getiren Örs, bu konudaki mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de hakimlik sınavı mülakatlarının kayıt altına alıması ve jüride kura ile seçilecek akademisyen üye bulundurulmasını önerdi.

- Adaylık eğitimi sonunda başarılı olamayanlara 2 ay içinde yeni sınav

Teklifin birinci bölümünde AK Parti'nin dördüncü ve beşinci maddeler üzerinde verdiği önergeler kabul edildi.

Dördüncü madde üzerinde kabul edilen önergeye göre, Adalet Bakanlığı Mülakat Kurulu, adalet bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında teftiş kurulu başkanı, ceza işleri, hukuk işleri ve personel genel müdürleri olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Üyelerin hukuki veya fiili sebeplerle katılamamaları halinde, yerine vekalet edenler Mülakat Kuruluna katılacak.

Beşinci maddede yapılan değişikliğe göre de hakim ve savcı adaylığı eğitimi sonunda yapılacak yazılı sınavda 70 puanı alamayarak başarı gösteremeyenlere iki ay içinde yeni bir sınav daha açılacak.

Genel Kurulda teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.