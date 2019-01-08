0553 313 94 23

Yargı, 241 darbe davasında son sözünü söyledi

Darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 241 davada, bin 935'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 60 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi- Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 956'sı ağırlaştırılmış müebbet, 979'u müebbet hapis cezasına mahkum oldu - Karara bağlanan davalarda, bin 125 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

08 Ocak 2019 Salı 11:33
Yargı, 241 darbe davasında son sözünü söyledi

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar tamamlanan 241'inde, bin 935'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 60 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma açıldı.

Soruşturmaların tamamlanmasıyla açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 241'i tamamlandı. Bu davalardan 34'ü Ankara, 46'sı ise İstanbul'da karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 956 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski generaller, subaylar ve astsubaylar da yer aldı.

- 48 davada yargılama sürüyor

Sanıklardan 979'u için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 125 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda er ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatına hükmetti.

Açılan davalardan 48'inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 18'i Ankara, 9'u İstanbul'da görülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:33
  1. Ankara
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar keyfi pahalıya mâl oluyor
    1. Kar keyfi pahalıya mâl oluyor
    2. Amazon'dan büyük skandal! Müslümanlar..
    3. İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşıya..
    4. Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cani..
    5. Yargı, 241 darbe davasında son sözünü..
    6. Mağaza ve e-ticaretle büyüyecek
    7. Libya'da anayasa referandumu..
    8. AYM'den Zaman gazetesinin eski..
    9. "Hamas-Fetih gerilimi Gazze'yle Batı..
    10. Ruh sağlığı yasası nedir?
    11. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz..
    12. Soluk borusuna kuru yemiş kaçan kişi..
    13. Yetkisiz servislerin ballı kazancı
    14. Rusya'dan Münbiç hamlesi! Başladı
    15. Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne..
    17. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    18. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    19. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    20. ''Pompeo, Arap NATO'sunu kuramayacak''
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...