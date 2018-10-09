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“Yardımseverlik milletimizin genlerinde var”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın2018 Vekaletle Kurban Programı’nda görev alan gönüllülerle buluştu.

09 Ekim 2018 Salı 09:46
“Yardımseverlik milletimizin genlerinde var”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2018 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Buluşması’na katıldı.

TDV Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda TDV’ninVekaletle Kurban Programı kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerine giden gönüllülere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Milletimizin hayır hasenatını, kurbanını, zekatını dünyanın en ücra köşesindeki kardeşlerimize ulaştırmak, onlarla paylaşabilmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz” dedi.

Yapılan işin çileli ve zor bir iş olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Ne çile, ne zorluk eğer gönül harekete geçerse onun önünde hiçbir şey duramıyor. Bunu da sizlerin gayretli çalışmaları ile yakından görüyoruz ve diyoruz ki elhamdülillah” diye konuştu.

Başkan Erbaş, 400 yıl önce 4. Murat’ın Nijerya’da ortaya çıkan bir kıtlık dolayısıyla askeri kervanlarla oraya yardım gönderdiğini anlatarak, “Bizler de bugün o ecdadın torunları olarak kimimiz Orta Asya’ya, kimimiz Balkanlar’a, kimimiz Avrupa’ya, dünyanın dört bir yerine onların torunları olarak dağıldık” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, hayır hasenat yapmanın, mazlumun yanında yer almanın milletimizin genlerinde olduğunu kaydetti.

Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından gönüllülerden söz alanlar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda tüm gönüllüler adına 8 gönüllüye teşekkür belgesi verildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 09:46
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  2. Türkiye Diyanet Vakfı

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