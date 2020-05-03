Yardımlarımızla halkımızın yanındayız

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ramazanın dayanışma günleri olduğunu hatırlatarak, Müslümanların bu zamanlarda birbirlerini daha çok hatırladığını dile getirdi. Bu ramazan ayının “bütün dünyanın imtihanı” koronavirüs günlerine denk geldiğine dikkati çeken Yıldırım, “Dünya abluka altına alındı adeta. Her taraf Gazze, Doğu Türkistan, Arakan, Suriye oldu. İnsanlar evde kalarak kısıtlı hayatın nasıl olduğunu öğrendi. Kaç yıl oldu Gazze’de insanlar seyahat özgürlüğüne, alışveriş özgürlüğüne sahip değil. Şimdi bütün dünya bunu öğreniyor” diye konuştu.

“Türkiye halkının bütünleşmesi gerekiyor”

Böyle bir dönemde 30 yıldır dünyanın her tarafına yardım götürdüklerini ifade eden Yıldırım, “Bunları Türkiye halkından aldık. Türkiye gerçekten üzerine düşeni yaptı. Nerede savaş, doğal afet varsa oraya koştu. Bir baktık Pakistan’daki depremde oldu, bir baktık Gazze’de, Batı Yaka’da, Irak’ta, Suriye’de oldu. Doğu Türkistanlılar için koşturdu. Çeçenistan’da oldu. Yani kurulduğumuz günden itibaren Bosna Savaşı’yla beraber hangi çağrıyı yaptıysak halk yanımızdaydı. Şimdi Türkiye halkı zor durumda. Türkiye halkının ayakta kalması gerekiyor. Türkiye halkının bütünleşmesi gerekiyor. Türkiye halkının bu sıkıntıları atlatması gerekiyor. O nedenle bu yıl yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye içerisinde dağıtmaya karar verdik” dedi.

“Kriz bölgelerinde yardımlar sürecek”

Yıldırım, bunun yanında kriz bölgelerinde ise yardımların süreceğini belirterek, “Mesela Suriye’yi, Gazze’yi, Irak’ı, Libya’yı, Yemen’i unutamayız. Suriye zindanlarını, Gazze’de ayağı kopmuş insanı, Irak’ta fakir fukarayı unutabilir miyiz ama bunlarla kısıtladık. Evvelden 135, bazen 136 ülke, hatta 140 ülkeye çıktığımız dönemler oldu. Şimdi çoğunluğunu Türkiye’de dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

“Gelin ailelerimize sahip çıkalım”

Türkiye’de ilk kez Türk halkına çağrıda bulunduklarını söyleyen Yıldırım, “Dedik ki şimdi dayanışma vaktidir. Gelin ailelerimize sahip çıkalım. Önce ailelerimiz, sonra akrabalarımız, sonra mahallemiz, çevremiz. Çünkü biz akrabalık ilişkilerini unutamayız. Türkiye’de birçok insan akrabalık ilişkisini de unutmuştu. Şimdi koronavirüs sebebiyle herkes ailesine, akrabasına, mahallesine döndü. Mahallede insanlar birbirlerine yardım yaptı, kumanyalar dağıttı. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisini algıladılar” ifadelerini kullandı.

“Bu zor dönemleri hep birlikte aşacağız”

Bülent Yıldırım, insanların adreslerini alıp başvuruları listelediklerini, evlere giderek kumanya verdikten sonra evin durumuna baktıklarını ve gerçekten ihtiyacı varsa nakit yardımlarının da olduğunu kaydetti.

İnsanların yardımlar konusunda bilinçli olduğunu, Vefa Grubu, Kızılay veya diğer yardım kuruluşlarından yardım gelmişse bunu açıkça söylediklerini anlatan Yıldırım, “Tarihte anlatılan kardeşlik hikayelerini koronavirüs döneminde hepimiz duymuş, görmüş olduk. Hep birlikte gayret edeceğiz, bu zor dönemleri aşacağız. Ramazan’da da Türkiye ve kriz bölgelerinin hepsine ulaşacağız” dedi.

Yıldırım, 81 ildeki insani yardım derneklerinin ihtiyaç sahiplerini belirlediğini dile getirerek, şöyle konuştu: “Özellikle bu dönemde yevmiyeci olanlar, işten ayrılanlar, 65 yaşın üstünde olanlar ve yetimlerle ilgili gayret ediyoruz. Bu vesileyle halkımıza sesleniyorum: İHH olarak bu sene 50 bin yetimi giydirme kararı almışız 150 liradan ama gelin bunu 100 bin yapalım. 150 lira bağış yaparak 100 bine yakın yetimimizi sevindirelim. Keşke daha fazla da yapabilirsek kriz bölgelerine de gönderelim. Ayrıca bu aileleri tespit edince bunlara 120 liralık koliler veriyoruz. Bu konuda destek verebilirsiniz. Bir iftarlık 15 lira. Mobil uygulamalar üzerinden yardım yapabilirsiniz. Birçok yardım yapma yolu var. İHH’nın sayfasını takip ederek bunu bulabilirsiniz. Halkımızı tekrar yetimleri sevindirmeye, mağdur insanların yanında olmaya ve iftarlık için insanlara yardım etme konusunda harekete, heyecana, gayrete davet ediyorum.”