ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "İhtiyaçlı insanlara yardım yapılması hem dinimiz gereğidir, hem belediyelerin görevidir. Yardımlar devam edecek." dedi.

Yavaş, partisinin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı ve halka hitap etti.

Sincan'ın yıllardır hiçbir sorununun çözülmediğini iddia eden Yavaş, "'Üçlü olsun güçlü olsun' diyorlar ama 'nasıl olsa onlar bize oy veriyorlar' diye sorunlarını çözmüyorlar. Sincan'ın ulaşım sorunu çözülmemiş. Her yere fabrika, yüksek okul açılıyor Sincan'da bu da yok." diye konuştu.

Yavaş, adaylığı açıklandıktan sonra Ankara'nın sorunlarını Ankaralılara sorduklarını ve '100 günde 100 proje' diye projelerini ortaya çıkardıklarını ifade etti. Bu projelerin tamamını gerçekleştireceklerini savunan Yavaş, harcadıkları her kuruşun hesabını vereceklerini anlattı.

- "Ankara'nın ekonomisini canlandıracak projeler yapacağız"

Seçimden sonra organize sanayi bölgesine ulaşımı kolaylaştıracakları vaadinde bulunan Yavaş, Ankara’nın ekonomisini canlandıracak projeler yapacaklarını vurguladı. Yavaş, yapacakları ilk işler arasında yarım kalan fuarı tamamlamak oldugunu dile getirerek, "Bitirdiğimiz zaman Ankaralı sanayicimiz mallarını orada yurt dışına satacak, sattıkça daha çok üretecek. Daha çok üretmek için de işçilere ihtiyacı olacak." ifadesini kullandı.

Ankara'da Türkiye'nin en pahalı suyunun vatandaşa satıldığını açıkladığında eleştirildiğini, rakiplerinin kendisi için "bunlar gelince yardımları kesecekler" iddiasında bulunduğunu hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Babalarının malından veriyorlar ya... Kendileri yapar, başkası yapamaz. İhtiyaçlı insanlara yardım yapılması hem dinimiz gereğidir hem belediyelerin görevidir. Yardımlar devam edecek. Hemşehri kartı vereceğiz. Ona para yükleyeceğiz. Gidecek, mahallenin bakkalından, esnafından ne lazımsa onu alacak, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılayacak."

- "Atanamayan öğretmenler istihdam edeceğiz"

Yavaş, yardım alan vatandaşların çocuklarını okutmak istediklerini belirterek, "Kütüphaneler yapmak suretiyle, atanamayan öğretmenleri istihdam ederek, o çocukların daha iyi eğitim almasını sağlayacağız. O çocukların hem kendilerini hem de ailelerini kurtarması lazım." dedi.

Ankara'da imar rantının bulunduğuna, hafriyat ve otopark gelirleri olduğuna dikkati çeken Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir gelir yok dediler. Yılda 1 katrilyon lira, belediyenin kasasına girmemiş. Bunların hepsini bundan sonra inşallah belediyenin kasasına sokacağız. Ankaralı kararını vermiş, 5 yıl bizi deneyecek. Gazetelerde uyduruk haberlere başladılar. Makedonyalı dediler. Taksiciyi Kızılay'a sokmayacakmışım. Yapacak bir şey olmayınca bunlara sarılıyorlar. Rakibim 'temiz siyaset' dedi. Allah korusun temizi böyleyse kirlisi nasıl acaba? Yetmedi '7 bin PKK'lıyı işe alacaklar' dediler. Ankara'da 7 bin PKK'lı varsa biz mahvolmuşuz. İnsan bunu söylerken utanır."

- "Mal varlığını açıkla"

Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki'ye "mal varlığını açıkla" çağrısı yaptı. Seçilmesi halinde belediyeden kimseyi çıkarmayacağını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Biz kimsenin ekmeği ile oynamayız. Kayseri’de çalıştığı kişiyi belediye genel sekreteri yaptı. Ego genel müdürü seçim bürosu açıyor, Halk Ekmek Genel Müdürü twittler atıyor benimle ilgili. Ben seçildikten sonra ne yapacağım? Gereğini yapacağım. En son benimle ilgili duvara Kürtçe yazılar yazdırdılar. Yazan kim çıktı. Belediyenin bir şirketinde genel müdür yardımcısı çıktı.1 Nisan'dan sonra bu keyfinizin hesabını soracağız. Yetimin malını sağda solda harcamak yok."

Seçimlerden 10 puan farkla galip çıkacaklarını savunan Yavaş, "Sadece 'Ankaralı 5 yıl için bize yetki verdi' diyeceğiz. Kimse bizim vatanseverliğimizi ölçemez. Değişime ihtiyaç var. Bizlere güvendiğiniz için mahcup etmeyeceğiz. Sizleri pişman edeceğim. Ama 'Niye daha önce oy vermedim' diye pişman olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.