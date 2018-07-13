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Yardımcı pilotun elektronik sigara içmesi uçakta paniğe sebep oldu

Hong Kong-Dalian seferini yapan yolcu uçağında yardımcı pilotunun elektronik sigara içmesi sebebiyle Air China’ya ait bir yolcu uçağı 6 bin 500 metre irtifa kaybetti.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:15
Yardımcı pilotun elektronik sigara içmesi uçakta paniğe sebep oldu

BBC'de yer alan habere göre, salı günü Hong Kong-Dalian seferini yapan yolcu uçağında yardımcı pilotun gizlice elektronik sigara içmesi paniğe neden oldu.

Yardımcı pilotun elektronik sigara dumanının yolculara ulaşmaması için kimseye haber vermeden havalandırma sistemini kapatması sonucu, uçakta acil durum tedbirleri alındı.

Olaydan habersiz olan 1. pilot, uçak içindeki basınç değerinin düştüğünü görerek uçağı 10 dakika içinde 6 bin 500 metre aşağı indirdi ve oksijen maskeleri devreye sokuldu.

İçinde 153 yolcusu bulunan Boeing 737 tipi uçağın aniden irtifa kaybetmesi ve oksijen maskelerinin devreye sokulması nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı.

Kabin görevlilerinin havalandırma sisteminin kapatıldığını fark etmesi sonucu uçaktaki durum normale döndürüldü ve yolculuk sorunsuz şekilde tamamlandı.

Konuyla ilgili yardımcı pilot hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:15
  1. Hong Kong
  2. Boeing

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