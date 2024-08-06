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Avrupa Yardıma muhtaç sayısı katlandı
Avrupa

Yardıma muhtaç sayısı katlandı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 07:17:00 -
Yardıma muhtaç sayısı katlandı

Sosyal yardım kuruluşlarının geçen yıl kasasından 17 milyar euro çıktı. Nüfusa bağlı olarak yardıma ihtiyaç duyan sayısı yıldan yıla katlanıyor

Almanya'da her geçen gün biraz daha fazla insan sosyal yardım almaya muhtaç hale geliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2023 yılında ülkedeki sosyal yardım kuruluşları 17.6 milyar euro harcama yaptı. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 18'lik artışı işaret etti. Harcamanın yüzde 57.2'si yaşlılıkta ve iş gücü kaybında temel güvence yardımına ayrıldı.

YAŞLILIK VE İŞ KAYBI İLK SIRADA

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na göre, bu yardımlar 10.1 milyar euroyu buldu. Geçim yardımı için 1.5 milyar euro harcandı (yüzde 16.4 artış). Sağlık yardımları, özel sosyal zorlukların üstesinden gelme yardımı ve diğer yaşam durumlarındaki yardımlar için ise 1.6 milyar euro harcandı, bir önceki yıla göre burada da yüzde 17.9'luk artış görüldü. WİESBADEN

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