0553 313 94 23

Yardıma muhtaç ailenin evi yeniledi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yardıma muhtaç 12 kişilik bir ailenin evi, kayyum atanan belediyenin girişimleri sonucu yenilendi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:39
Yardıma muhtaç ailenin evi yeniledi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yardıma muhtaç 12 kişilik bir ailenin evi, kayyum atanan belediyenin girişimleri sonucu yenilendi.


Nusaybin Kaymakamı ve BelediyeBaşkan Vekili Mehmet Balıkçılar tarafından verilen talimat üzerine belediye ekiplerince aile ziyaret edilerek ihtiyaçları tespit edildi. Belediyenin girişimleriyle ilçede faaliyet gösteren Tekin inşaat firması aileye nakdi yardımın yanı sıra evin içi ve dışı boyanıp mutfak tezgahının tamir edilmesinin yanı sıra halı, kanepe, elektrikli sobası, su ısıtıcısı, buzdolabı, çamaşır makinesi yardımı yapıldı.


Nusaybin Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç ailelere destek vermeye devam ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak yardıma muhtaç aileleri tespit ediyor ve belediyemizce tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyor” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
    1. Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı..
    2. Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    3. Online bilgi yarışması Hadi'yi Alex de..
    4. (Özel) Dehşet veren kaza kameralara..
    5. Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı..
    6. İki ayağı ve bir kolu kesildi yine..
    7. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    8. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    9. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    10. İstanbul’da Göbeklitepe fotoğraf..
    11. Vali Bektaş, Havalimanı’nda ILS..
    12. Merkez Bankası'ndan "sıkı duruş" mesajı
    13. Usta: "Samsun’da istihdamda problem..
    14. "Kalbindeki yetmezliği" aşkla tamamladı
    15. Azez’de YPG karşıtı protesto
    16. NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye..
    17. TBMM 29. Başkanını seçecek
    18. Belçika’da ilkokul öğrencilerinin cami..
    19. Cezayir'de İslami kesim ve..
    20. Başkan Altay ve Angı’dan Akören ve..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?