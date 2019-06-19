Yardıma muhtaç ailenin dramı yürek burktu! "O da bu hale düşerse artık yüreğimiz kaldırmaz"

Batman Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni olan baba İhsan Abay, AA muhabirine 10 yaşındaki oğlu Emircan Mert'in yaklaşık 6 yıl önce dünyada ender görülen beyincik erimesi hastalığına (NCL) yakalandığını ve bir süre sonra yatalak olduğunu anlattı.

Diğer oğlu 4 yaşındaki Ahmet Çınar'ın da iki aydır bu hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Abay, Emircan Mert'i tedavi için Ankara'da bir hastaneye götürdüğünü ancak gelinen aşama nedeniyle tedavi edilemediğini kaydetti.

"Eğer o da bu hale düşerse..."

Çocuklarının gözleri önünde erimesine yüreklerinin dayanamadığını aktaran Abay, şöyle konuştu:

"Yurt dışında NCL hastalığının tedavisinin yapılmaya başlandığını öğrendik. Ahmet Çınar'ın tedavisi için yetkililerden destek bekliyoruz. Emircan Mert gözümün önünde eriyor, bunu kabullendim. Onun için yapılabilecek bir şey kalmamış ama diğer çocuğum Ahmet Çınar'ım da gidiyor. O da bu hale düşerse artık yüreğimiz kaldırmaz. Her gün ağlıyoruz."

Çaresiz anneden yardım feryadı

Anne Fatma Abay da oğlu Ahmet Çınar'ın hastalığının ilerlemeden tedavi edilmesinin önemine işaret ederek, "Bu hastalığın tedavisi Türkiye'de yok ama Almanya'da var. Bu tedavinin yapılması için yardım istiyoruz. Bizim maddi durumumuz yetersiz, olsaydı yapardık." dedi.