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Yardıma muhtaç aile için tavla turnuvası düzenliyorlar

Bitlis’te yardıma muhtaç bir aile için ‘Tavla Turnuvası’ düzenliyorlar.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
Yardıma muhtaç aile için tavla turnuvası düzenliyorlar

Bitlis’te yardıma muhtaç bir aile için ‘Tavla Turnuvası’ düzenliyorlar. Turnuvaya katılacaklardan alınan başvuru ücreti yardıma muhtaç bir aileye katkı olarak verilecek.


Turnuvayı düzenleyen kafe işletmecisi Cengiz Özügüzel, amaçlarının müşteriler arasındaki diyalogu artırarak, yardımlaşma ruhunu kazandırmak olduğunu söyledi. Özügüzel, önceden tespit edilen bir ailenin küçük de olsa bir ihtiyacını karşılamak için böyle bir turnuva düzenlediklerini, turnuvaya olan ilginin de büyük olduğunu belirtti. Turnuvaya katılanlardan 10 TL gibi küçük bir başvuru bedeli talep ettiklerini, bunu da turnuva sonunda muhtaç ailenin bir ihtiyacının karşılanmasında kullanacaklarını dile getirdi.yaz aylarında müşterilerinin tavla oynayarak zaman geçirdiğini, bunu bir fikir olarak ortaya attıklarında ise müşterilerinden destek gördüklerini dile getiren Özügüzel, “26 Temmuz 2019 Cuma günü başlayacak olan turnuva öncesinde başvurularımızı kabul etmeye başladık. Şimdiye kadar 30’a yakın başvuru geldi. Cuma gününe kadar başvuruları alacağız. Elde edilen başvuru bedellerini toplayarak ailenin ihtiyacı olan bir eksiğini tamamlayacağız. Hem sosyal bir yardım yapmış olacak, hem de turnuvayla eğleneceğiz. Turnuvayı özellikle mesai sonrasında başlatacağız. Bundaki amacımız memur kesiminde katılmasını sağlamaktır. Katılan tüm müşterilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
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