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Yardım paralarını tatilde yemişlerdi! Mahkeme kararı verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, evsiz bir adam için topladıkları yardım paralarıyla tatile çıkan çifte açılan davada karar verildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 22:44
Yardım paralarını tatilde yemişlerdi! Mahkeme kararı verdi

ABD'de evsiz bir adam için topladıkları yardım paralarıyla lüks tatile çıktıkları iddia edilen çift, New Jersey mahkemesi tarafından paraları adama geri ödemeye mahkûm edildi.

Kate McClure, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalmış, Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi cebindeki son 20 doları vererek McClure'e yardım etmişti.

McClure, erkek arkadaşı Mark D'Amico ile başlattıkları yardım kampanyasında Bobbitt için yaklaşık 400 bin dolar topladı. Ancak Bobbitt, çiftin daha sonra paraları lüks tatiller için harcadıklarını iddia etti.

McClure ve sevgilisini araştıran Amerikan basını da yardım parasının başka amaçlar için kullanıldığına dair bilgilere ulaştı.

35 yaşındaki Bobbit bunun üzerine Salı günü çifte 'dolandırıcılık ve komplo' suçlarından dava açtı.

KARAR VERİLDİ

New Jersey mahkemesinde yargıç, Clure ve erkek arkadaşı D'Amico'ya, 400 bin dolardan geriye kalan parayı transfer etmeleri için Cuma öğleden sonraya kadar zaman verdi.

Para, evsiz gazi Johnny Bobbitt'in avukatlarının kontrolündeki bir banka hesabına yatırılacak ve yeni bir mahkeme kararına kadar hesaplara dokunulamayacak.

Philadelphia Inquirer'ın haberine göre Yüksek Mahkeme Yargıcı Paula T. Dow ayrıca, çiftin son 10 günlük mali kayıtlarının incelenmesi için bir muhasebeci tutmaları hükmüne vardı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 22:44
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