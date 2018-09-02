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Yardım paralarını tatil ve kumara harcadılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir belediye çalışanının, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangınının ardından, kurbanlar ve yakınları için kurulan yardım fonunu şahsi harcamaları için kullandığı ortaya çıktı.

02 Eylül 2018 Pazar 18:27
Yardım paralarını tatil ve kumara harcadılar

Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin başketi Londra'da çıkan bir yangında küle dönen Grenfell binasında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Kurbanların aileleri için toplanan yardım ve bağış paralarının bir belediye görevlisi tarafından adeta ezildiği ortaya çıktı.

TATİL VE KUMAR İÇİN PARALARI ÇEKTİ

39 yaşındaki Jenny McDonagh, yangında ölenlerin ailelerine ve evlerini kaybedenlere verilen para yüklenmiş banka kartlarından kendisi için nakit çekti. McDonagh'nın 10 ayda çektiği 62 bin sterlini tatile, lüks restoranlara ve kumara harcadığı belirtildi.

Kensington ve Chealsea Belediyesi'nde finans müdürü olarak çalışmış olan, McDonagh'nın parayla Dubai ve Los Angeles'a tatille gittiği ortaya çıktı.

Mahkemenin "seri dolandırıcı" olmakla suçladığı McDonagh suçunu kabul etti.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 18:27
  1. Londra
  2. İngiltere
  3. skandal
  4. yardım paralarını harcadılar
  5. belediye çalışanı

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