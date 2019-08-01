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Yardım kuruluşlarının vekaleten kurban bağış bedelleri belli oluyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, 27 yılın verdiği tecrübe ile “İyilikte Payınız Olsun” sloganıyla, Türkiye dahil dünyanın 90 ülke ve bölgesinde kurban kesimi gerçekleştirecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
Yardım kuruluşlarının vekaleten kurban bağış bedelleri belli oluyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, 27 yılın verdiği tecrübe ile “İyilikte Payınız Olsun” sloganıyla, Türkiye dahil dünyanın 90 ülke ve bölgesinde kurban kesimi gerçekleştirecek.


Çeyrek asrı aşan bir süredir kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat olarak 850 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.


Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 56 bin 931 hisseyi 2 milyondan fazla muhtaca ulaştıran yardım kuruluşu, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.


Kardeşlik duyguları güçlenecek


İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. Bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırılmasıyla birlikte, müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.


Kriz bölgelerine öncelik verilecek


Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak.


6 kıtada kurban organizasyonu


Kurban organizasyou yapılacak ülkeler şunlar:


"Balkanlar: Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Karadağ ve Romanya.


Afrika: Çad (Çad, Orta Afrikalı mülteciler ve Nijeryalı mülteciler), Kamerun (Kamerun ve Orta Afrikalı mülteciler), Gana, Mali, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika, Güney Sudan, Kenya (Kenya ve Mombasa), Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.


Asya: Bangladeş (Bangladeş ve Arakanlı mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jammu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan (Pakistan ve Keşmir), Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Burma ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya (Açe ve Palu), Bangsamoro, Kamboçya ve Doğu Türkistan.


Ortadoğu: Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak (Musul, Bağdat ve Kerkük), Lübnan (Filistinli mülteciler ve Suriyeli mülteciler), Ürdün (Suriyeli mülteciler), Suriye, Yemen, Mısır ve Tunus.


Orta Asya ve Kafkasya: Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Azerbaycan (Azerbeycan, Ahıska ve Çeçenistanlı mülteciler), Gürcistan (Çeçen Mülteciler ve Acara) ve Rusya. (Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabarday-Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan).


Amerika: Kolombiya ve Venezuela".

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
  1. doğa

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