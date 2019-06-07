Yardım için 7 bin kilometre yol gitti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde görev yapan PTT Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoglu, yoksul insanlara yardım edebilmek için 7 bin kilometre yol kat etti.

PTT-Der, tarafından başlatılan kampanya ile Uganda’ya giden Tokluoglu, köyde su kuyusu açtırarak 300 kişilik de geçtiğimiz ramazan ayında iftar yemeği verdi. Yapılan saha araştırması sonucu Iganga şehrine bağlı Kabira köyünde su kuyusu çalışmalarına başlandı. Yapılan sondaj sonucu köy halkı ile hayvanlarına rahatlıkla yetecek temiz kaynak suyuna ulaşıldı.

PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, yaptığı açıklamada Afrika’da gerçek yoksulluğu yaşayan kardeşlerimize duyarlı olmak zorunda olduklarını belirtti.

Tokluoğlu," İzlediğimiz videolarda oradaki insanların resmen çamurlu su içtiklerini gördük ve vicdanımız bu duruma el vermedi. Çok şükür amaçladığımız gibi su kuyusunu açtık ve bölgede yaşayan insanlar aileleri ile birlikte temiz suya kavuştu” dedi.

PTT-DER gönüllüleri yurt içerisinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için çalışmalar yürütüyor.