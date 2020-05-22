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Korona Virüs

Yardım ederken virüse yakalandı, yenip tekrar yardıma koştu

Bangladeş'te koronavirüse yakalanan Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Davut Aslan, hastalığı yenip tekrar mazlumların yardımına koştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:50:00 -
Yardım ederken virüse yakalandı, yenip tekrar yardıma koştu

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Bangladeş ve Arakan kamplarındaki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ardından Uganda’daki mazlumlara da yardım götürürken koronavirüse yakalanan İnşirah Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Davut Aslan, Türkiye’deki tedavisinin ardından virüsü yenmeyi başardı. 2 hafta evinde karantina sürecini de geçiren Aslan, koronavirüs tehlikesini tamamen atlatır atlatmaz yine ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu. Yurtdışı çıkış yasağından dolayı Türkiye’deki ihtiyaç sahipleri için dernekte toplanan gıda paketi, bayramlık, alışveriş kartı, sağlık paketi gibi yardımları ekibiyle birlikte sahiplerine ulaştırmaya başladı.

 


Yeni Akit Gazetesi
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