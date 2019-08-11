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Yardım dernekleri Tanzanya'da kurban eti dağıtacak

Avrupa Yetim Eli Derneği ile IHO-EBRAR, 2019 Kurban Organizasyonu kapsamında Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtacak

11 Ağustos 2019 Pazar 09:34
Yardım dernekleri Tanzanya'da kurban eti dağıtacak

TANZANYA - (AA) - Avrupa Yetim Eli Derneği ile uluslararası yardım kuruluşu IHO-EBRAR, Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtacak.

Avrupa Yetim Eli Derneği Tanzanya Koordinatörü Cahit Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere kurban etinin yanı sıra kuru gıda ve giysi yardımında bulunacaklarını söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden kendilerine teslim edilen bağışları da dünyanın birçok ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Ataş, "Burada Kurban Bayramı yarın kutlanmaya başlayacak. Tanzanya'nın Zanzibar özerk bölgesinde kurbanları keseceğiz. Yardımlarımız sadece Tanzanya ile sınırlı değil. Bangladeş'teki Arakan kamplarında, Afrika ile Yemen, Filistin ve Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırıyoruz."

Yaptıkları kurban organizasyonunun Türkiye ile Tanzanya arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağladığını vurgulayan Ataş, yardımların bayram sonrasında da süreceğini kaydetti.

Öte yandan, Hollanda'dan Tanzanya'ya gelen uluslararası yardım kuruluşu IHO-EBRAR da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtacak.

IHO-EBRAR Tanzanya Koordinatörü Sabahattin Ugar da Hollanda'dan aldıkları vekalet kurbanlarını keserek dağıtacaklarını söyledi.

Türkiye'de üniversite okuyan Abdulaziz Abdi, ülkesindeki yoksullara kurban eti ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'den gelen yardımların çok anlamlı olduğunu belirten Abdi, Türk halkına dua ettiklerini aktardı.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:34
  1. Avrupa Yetim Eli
  2. IHO EBRAR

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