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Yardım çığlığı atan kadın balkondan düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 4'üncü katından yardım çığlığı atan yabancı uyruklu kadın balkondan düşerek feci şekilde can verdi.

01 Ocak 2019 Salı 09:39
Yardım çığlığı atan kadın balkondan düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı yanındaki bir binanın 4'üncü katının balkonundan bir kadının yardım çığlığını duyanlar polise haber verdi.

Bu sırada Yüksel Caddesi'nde bulunan polis noktasında görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadına yardım etmek üzere binaya girmeye çalıştı.

Apartmanın dış kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içeriye girmeye çalışırken yardım çağrısında bulunan kadın binanın arka kısmındaki balkondan zemine düştü.

Bunun üzerine binanın arka kısmına koşan polis ekipleri ağır yaralanan kadına müdahale etmeye çalışarak, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri Kazakistan uyruklu Aigul Intykbayeva'nın (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler dairede inceleme yaptı

Yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatan ekipler, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu arada, olay yeri inceleme ekipleri de binada ve Intykbayeva'nın düştüğü dairede inceleme yaptı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Aigul Intykbayeva'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 09:39
  1. Ankara
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