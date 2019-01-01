Yardım çığlığı atan kadın 4'üncü kattan düşerek öldü

ANKARA (AA) - Ankara'da bir binanın 4'üncü katından yardım çığlığı atan yabancı uyruklu kadın balkondan düşerek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı yanındaki bir binanın 4'üncü katının balkonundan bir kadının yardım çığlığını duyanlar polise haber verdi.

Bu sırada Yüksel Caddesi'nde bulunan polis noktasında görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadına yardım etmek üzere binaya girmeye çalıştı.

Apartmanın dış kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içeriye girmeye çalışırken yardım çağrısında bulunan kadın binanın arka kısmındaki balkondan zemine düştü.

Bunun üzerine binanın arka kısmına koşan polis ekipleri ağır yaralanan kadına müdahale etmeye çalışarak, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri Kazakistan uyruklu Aigul Intykbayeva'nın (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatan ekipler, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Bu arada, olay yeri inceleme ekipleri de binada ve Intykbayeva'nın düştüğü dairede inceleme yaptı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Aigul Intykbayeva'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



