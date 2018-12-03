THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yarbaydan "Konuşanın kafasına sıkarız" tehdidi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay İbrahim Akpınar, müşteki olarak yaşadıklarını anlattı- Müşteki İbrahim Akpınar:- "Sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut, salondaki rehineleri 'Kimse konuşmayacak, konuşan olursa vururuz.' diye tehdit etti. Sanık yarbay Yusuf Köz de 'Kimse bakışmasın, konuşmasın, yoksa kafasına sıkarız.' dedi"

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:52
Yarbaydan "Konuşanın kafasına sıkarız" tehdidi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay İbrahim Akpınar, müşteki olarak dinlendi.

Olay tarihinde karargahta nöbetçi olduğunu belirten Akpınar, görüştüğü birim amiri Ahmet Özcan'ın cep telefonunu istediğini, ardından sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini anlattı.

Bu duruma anlam veremediğini dile getiren Akpınar, Özcan'ın talimatıyla değerlendirme merkezindeki odalardan birine geçtiğini, bir süre sonra bulunduğu yere gelen üsteğmenin, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'nda toplantı yapılacağını, buraya gitmesi gerektiğini söylediğini bildirdi.

Akpınar, salonun girişindeki askerlerin kendisine silah doğrulttuğunu, sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'un salondaki rehinelere "Kimse konuşmayacak, konuşan olursa vururuz." diye tehdit ettiğini belirterek, rehinelerin büyük kısmının nöbetçi heyetinden oluştuğunu dile getirdi.

İlerleyen saatlerde salona gelen sanık yarbay Yusuf Köz'ün de "Kimse bakışmasın, konuşmasın, yoksa kafasına sıkarız." dediğini kaydeden Akpınar, bir süre sonra rehin tutuldukları yere TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumalarının da getirildiğini ifade etti.

Akpınar, Aslan'ın yapılanın yanlış olduğunu söylemesi üzerine sanık Karabulut'un hakaret ettiğini belirtti.

Bir süre sonra darbeciler tarafından alıkonulan Albay Güven Şağban'ın da Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na getirildiğini söyleyen Akpınar, sanık eski albay Erkan Öktem'in "Güven Bey hoş geldiniz, yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz." dediğini, Şağban'ın da yapılanın yanlış olduğunu söylediğini ifade etti.

Akpınar, bunun üzerine Öktem'in tabancasının namlusuna mermi sürdüğünü ancak silah sesi duymadığını dile getirerek, "Güven Albay'ı oradan alıp başka bir yere götürdüler. TEM Daire Başkanı, kelepçenin elini sıktığını söyledi. Ramazan Karabulut da Abdülhamit Özmen'den gidip bakmasını istedi. O da Aslan'ın ellerinin morarmadığını söyleyince Karabulut, koli bandı istedi. Özmen, koli bandını getirip Aslan'ın ağzını bantladılar. Bizi sürekli tehdit ediyorlardı." diye konuştu.

Sanık eski üsteğmen Metin Yağcı'nın salondaki darbecilere, "Kobralar, polis aracını biçti." dediğini duyduğunu anlatan Akpınar, "Dışarıdan vatandaşların sesi geliyordu. Ardından ateş ediliyordu, ateş sesi kesildiğinde vatandaşlar protestolarına devam diyordu." dedi.

Kendisini alıkoyan darbecilerden şikayetçi olduğunu dile getiren Akpınar, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:52
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Jandarma Genel Komutanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de kayalıklardan düşen iki İranlının kurtarılması
    1. Denizli'de kayalıklardan düşen iki..
    2. Beşiktaş'tan Caner Erkin açıklaması
    3. Kastamonu'da 3 katlı ahşap ev kül oldu
    4. Başkentte doğalgaz patlaması
    5. EÇADEM yeni binasına taşındı
    6. LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı
    7. Erik ağacı, Aralık ayında meyve verdi
    8. FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması..
    9. Ankara'da patlama! Yaralılar var
    10. Karaköy'de korkutan yangın!
    11. Türk Kızılayından Irak'taki Ezidi..
    12. Yol verme tartışması kanlı bitti! 1 ölü
    13. Yılancık hastalığını biliyor musunuz?
    14. Hakkari'de ihale operasyonu!
    15. Hatay'da 'Hanuka Bayramı' kutlandı
    16. FETÖ sanığı eski öğretmenlerin..
    17. Numan Kurtulmuş kimi kastetti?
    18. Cihaner yeniden CHP yönetimine girdi
    19. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    20. Makete bakıp ev satın almanın kuralları
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi