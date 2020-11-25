Yarasalarda Covid-19 benzeri yeni koronavirüs türleri tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, inceledikleri yarasalarda Covid-19'a benzer özellikler taşıyan çeşitli koronavirüs türleri tespit ettiklerini duyurdu.

Sonuçları Nature dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, Kamboçya ve Japonya'daki bazı buzluklardan alınan yarasalar üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu keşfedilen virüslerin, Covid-19'un Çin dışında tespit edilen ilk 'akrabaları' olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan biyolog Alice Latinne, yapılan keşfin normal yarasalarda bile koronavirüs bulunabileceğine işaret ettiğini belirtti.