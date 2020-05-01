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Korona Virüs

Yarasa kadın' olarak tanınan virolog 2018 yılında uyarmış

Yarasa kaynaklı virüsler üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak tanınan Çin'in en iyi virologlarından Shi Zhengli'nin, 2018 yılında yeni bir koronavirüs patlak vereceği konusunda uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:37:00 -
Yarasa kadın' olarak tanınan virolog 2018 yılında uyarmış

Wuhan Viroloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve 'yarasa kadın' olarak tanınan Çin'in en başarılı virologlarından Shi Zhengli'nin, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs salgınının patlak verebileceği konusunda uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

"Biz insanlar, ya doğrudan ya da diğer hayvanlar yoluyla yeni bir viral hastalık doğabileceği konusunda yeteri kadar farkındalık sahibi değiliz. Böyle bir olasılık var." diyen Zhengli'nin, egzotik hayvan ticaretinin acilen kontrol altına alınması gerektiği çağrısında bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Çinli virolog Zhengli'nin, "Vahşi hayvan tüketimini ortadan kaldırmayı, yaban hayatına verilen zararı azaltmayı, yaban hayatın yaşam alanlarına girişini azaltmayı öneriyoruz." şeklinde yaptığı açıklamada, ancak bu şekilde patojenlerin vahşi hayvanlardan insanlara bulaşma riskinin azaltılabileceğine ve yeni bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en basit ve etkili yolunun patojenik hayvanlardan uzak durmak olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

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