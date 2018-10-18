Yaranmak için yine küstahlaştı! "44 yıldır askeri işgal altında tutan bir Türkiye'ye"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Rusya'ya yaptırımların kaldırılması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirtti. Salvini, Kırım meselesini Kıbrıs sorununa benzeterek AB'nin Türkiye'ye yaklaşımını da eleştirdi.

Aşırı sağcı ve AB karşıtı 'Kuzey Ligi'nin lideri Salvini, bir günlük ziyaret için geldiği Moskova'da İtalya Sanayi Konfederasyonu'nun Rusya temsilciliğinde İtalyan iş adamlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımlarını ekonomik, sosyal ve kültürel delilik olarak niteleyen Salvini, "İzlenimlerime göre AB yönetimi yaptırım politikasına devam etmeye ve bunların otomatikman uzatılması için adım atmaya hazır. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor" dedi.

'Yaptırımların hiçbir anlamı yok'

İtalyan iş adamlarının desteği üzerine yaptırımların hiçbir anlamı olmadığını kaydeden Salvini, "Yaptırımlar ne zaman kalkacak bilmiyorum. Yaptırımların en kısa sürede kaldırılması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'ye finansman Rusya'ya yaptırım'

Yaptırımların gerekçesi olan Kırım'ın Rusya'ya katılmasını Kıbrıs sorunuyla karşılaştıran Salvini, "AB, bir Avrupa ülkesini 44 yıldır askeri işgal altında tutan bir Türkiye'ye finansman sağlayıp kur yaparken Kıırım'ın 2014 yılındaki 'ilhakı' nedeniyle Rusya'ya yaptırım uyguluyor" diye konuştu.