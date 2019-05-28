0553 313 94 23

Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale getirildi

Adana’da çarptığı kız çocuğuna müdahale etmek isteyen hemşire, çocuğun yakınları tarafından sopa ve yumruklarla darp edildi.

28 Mayıs 2019 Salı 10:05
Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale getirildi

Adana’da çarptığı kız çocuğuna müdahale etmek isteyen hemşire, çocuğun yakınları tarafından sopa ve yumruklarla darp edildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi, Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, hemşire Özlem Üçer (35) idaresindeki 01 DZR 49 plakalı otomobilin dikiz aynası, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu yere düştü. Kazanın ardından sürücü, yaralı Çetinkaya’ya ilk müdahaleyi yaptı.


Bu sırada Çetinkaya’nın yakınları beyzbol sopasıyla hemşire Üçer’e saldırdı. Yaralıya ilk yardım yaparken sopa ve yumruklu saldırıya uğrayan hemşirenin aldığı darbelerle gözü morardı. Bu arada araçta bulunan Üçer’in kocası ile 11 yaşındaki kızı, 10 aylık bebeği ve kayınvalidesi korku içinde bağırdı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Çıkan kavgayı yoldan geçen vatandaşlar ayırırken, yaralı Çetinkaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili Çetinkaya’nın 3 yakınını ise gözaltına aldı.


Darp sonucu yaralanan ve özel bir hastanede tedavi olarak rapor alan Özlem Üçer, saldırganlardan şikayetçi oldu.


Üçer yaşadığı o anları ise "insanlık gerçekten ölmüş" diyerek şöyle anlattı:


"Gece saat 11 sıralarında hasta ziyaretinden geliyordum. Devlet Bahçeli Bulvarında 20 ya da 30 kilometre hızla gidiyordum. Bir dolmuş duruyordu tam o sırada oradan bir çocuk benim arabama fırladı ve sağ dikiz aynama vurdu. Aynaya vurunca ben durdum yanımda eşim ve çocuklarım vardı hastaya müdahaleye indik. İlk önce tıbbi müdahalelerde bulundum hemşire olduğum için nabzını ölçtüm kanaması ya da kırık var mı diye kontrol ettim. O anda hasta durmadan ’kimseye söylemeyin, babam bana kızar, ambulans istemiyorum, müdahale etmeyin’ gibi ifadelerde bulundu. Ben de madem bir sıkıntı var ambulans çağırmamız gerekiyor dedim ama kendisi istemedi. Biz ambulans çağırdık orada da 2 bey vardı biz müdahalede bulunup ambulans çağırdığımız için darp edildik. Elinde sopayla arkamızdan hem ben hem eşim darp edildik. Biz vurup kaçmadık aksine müdahale etmeye çalıştık hemşire olduğumuzun bilgisini verdik. Bu bilgileri verdiğimiz halde darp edildik. Benim çocuğum şu anda inanılmaz travma geçiriyor. Bu olaylar benim çocuğumun gözleri önünde oldu. Biz vurup kaçmadık aksine kendisi geldi önümüze atladı. 10 aylık oğlum var ben çocuğumu emziremedim gece saat 3’e kadar karakoldaydık insanlık gerçekten ölmüş."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale getirildi
    1. Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale..
    2. Sanatçı Mehmet Pala: Sanatçılık adı..
    3. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    4. Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü
    5. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    6. Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali..
    7. Borsa, güne yükselişle başladı
    8. Trabzonspor, yabancılardan en fazla..
    9. Terör yuvalarına büyük harekat
    10. Kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor
    11. Japonya’da bıçaklı dehşet
    12. Kuzey Ege’dekiturizmciler uyardı:..
    13. Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı..
    14. Yeni askerlik sistemi silah..
    15. Huzur ortamının sağlanmasıyla..
    16. Ordu’da define avcıları yakalandı
    17. Öğrenciler sanayicilerden iş..
    18. Aydın MHP İstanbul’un fethini kutladı
    19. Asya borsaları
    20. (Özel) Avcılar’daki ölümlü kazanın..
    21. Turkcell, Avrupa'dan 2 ödülle döndü
    22. Binali Yıldırım bombayı patlattı! 1...
    23. Gündüz programları aileyi ifsad ediyor
    24. Tarihi bölgeden 350 ton atık toplandı
    25. 65 yaşındaki adam ATV altında kalarak..
    26. Mühendis Prof. Dr. Mardinoğlu TÜSEB..
    27. Atak helikopterlerinin desteğiyle..
    28. TÜSEB Başkanlığına mühendis bilim..
    29. Muradiye’de 500 metre manyat ağ ile 5..
    30. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve..
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız