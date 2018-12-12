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Yaralıdan önce kırılan aynasını kontrol etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
Yaralıdan önce kırılan aynasını kontrol etti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan trafik kazasında bir sürücü, otomobiline çarpan motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine aracının kırılan aynasını kontrol etmeyi tercih etti.

Tahsin Kaplan Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yola çıkan otomobile çarparak kaldırıma devrildi.

Kaza sırasında hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekiler tarafından yerden kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, ters yönde park etmiş bir otomobilin sürücüsü, aracıyla yola çıkmak istediği sırada karşıdan gelen motosikleti fark ederek frene basıyor. Bu sırada duramayan motosiklet ise otomobilin ön kapısına çarparak devriliyor.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, aracından inen otomobil sürücüsü yaralıya bakmak yerine kırılan aynasını kontrol ediyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
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