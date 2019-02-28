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Yaralı yavru kediye sahip çıkıldı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir aracın motor kaputunda sıkışmış olarak bulunan yavru kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayata tutundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:32
Yaralı yavru kediye sahip çıkıldı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir aracın motor kaputunda sıkışmış olarak bulunan yavru kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayata tutundu.


Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir aracın motor kaputunda sıkışmış olarak bulunan yaralı yavru kediye Manisa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Akhisar Geçici Hayvan Bakım Evine bir vatandaş tarafından getirilen yavru kedi Manisa Büyükşehir’in veterinerleri tarafından hemen tedavi altına alındı.Tesadüfen Akhisar Geçici Hayvan Barınağında denetleme amacıyla bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sezgin Gazi ile birlikte yavru kedinin tedavisi ile yakından ilgilendi. Yavru kediye özel mama sipariş edilirken, mama gelene kadar dekstroz (şekerli su) verildi. Yavru kedinin yaşam alanı ısıtıldı.


Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Akhisar ilçemizdeki birimlerimizi sürekli denetliyor, çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Denetimlerimiz esnasında, Akhisar Geçici Hayvan Bakım Merkezine bir aracın kaputuna sıkışmış olarak bulunan yaralı bir yavru kedi getirildi. Hemen tedavi altına alınan yavru kedimize özel mama siparişinde bulunduk. Maması gelene kadar dekstroz (şekerli su) verildi. Yaşam alanı ısıtıldı. Yaşama tutunması için gereken her türlü müdahale yapıldı. Yaralı yavru kedimiz koruma altına alındı. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızı yaşama bağlamak adına gereken her çalışmayı yapıyoruz. Onlar sahipsiz değil” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:32
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