Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı
Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı.04 Temmuz 2019 Perşembe 15:28
Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı.
Duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunanyavru Ebabil kuşu ile Yarasa, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuş ile Yarasa tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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